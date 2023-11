Vor allem an den Wochenenden stellen sich viele Familien die Frage „Was wollen wir machen?“. Wer keine Lust auf Zoo und andere typische Anlaufstellen hat, könnte sich überlegen, ob es sich lohnen würde, einem Flughafen in der Nähe einen Besuch abzustatten. Immerhin gibt es hier mitunter nicht nur hektische Reisende, die versuchen, pünktlich am Gate zu sein, zu beobachten.

Vor allem die größeren Flughäfen Deutschlands haben ihr Zielpublikum im Laufe der Zeit deutlich erweitert und bieten die Chance, hier spannende und abwechslungsreiche Stunden zu verbringen. Und ganz nebenbei ist es an diesen besonderen Orten natürlich auch oft möglich, die Vorfreude auf die kommenden „schönsten Wochen des Jahres“ noch weiter zu steigern.

Aber worauf sollte man eigentlich achten, wenn man einen Tagesausflug zum Flughafen plant? Die folgenden Abschnitte liefern die passenden Inspirationen.

So gut wie immer aktuell: Die Frage nach dem Parkplatz

Wer sich an einem Flughafen auf die Suche nach einem Parkplatz begibt, kann sich sehr sicher sein, dass er mit seinem Anliegen nicht allein ist. Die gute Nachricht ist jedoch, dass es heutzutage viele Möglichkeiten gibt, das Prozedere möglichst stressfrei zu gestalten.

Tagesausflügler, die zum Beispiel am Flughafen Stuttgart parken wollen, können sich ihren Platz bequem im Voraus buchen. Sie wissen dementsprechend nicht nur, dass ihnen eine Parklücke zur Verfügung steht, sondern können auch die dazugehörigen Kosten einschätzen. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass natürlich auch diejenigen, die in Urlaub fliegen möchten und sich auf der Suche nach einem Parkplatz für ihren Wagen befinden, diese Option nutzen können.

Fest steht: Es ist durchaus beruhigend, zu wissen, dass man sich als Autofahrer die hektischen Momente im Parkhaus sparen kann – vor allem dann, wenn das Boarding gleich beginnt oder ein spannender Tag mit der ganzen Familie ansteht.

Verschiedene Veranstaltungen als beliebte Anlaufstellen

Egal, ob es darum geht, sich als Urlauber in spe die Zeit zu vertreiben oder im Rahmen eines Tagesausflugs neue Erfahrungen zu sammeln: Die Tatsache, dass sich mittlerweile so viele Flughäfen dazu entscheiden, in regelmäßigen Abständen Events aus unterschiedlichen Bereichen auszurichten, überzeugt viele.

Während manche den Fokus auf Kinderbespaßung legen, konzentrieren sich andere Veranstalter auf die Auftritte prominenter Persönlichkeiten und/ oder Mitmach-Aktionen. Wer sich einmal ein wenig Zeit nimmt, um sich mit den Eventplänen der größeren Flughäfen auseinanderzusetzen, stellt fest, dass es hier definitiv nicht langweilig wird.

Vor allem während der Ferien werden – gerade an den Wochenenden – Veranstaltungen ins Leben gerufen. Hier kann es sich dann jedoch lohnen, möglichst früh loszufahren. Denn: Es wird (höchstwahrscheinlich) sehr voll werden.

Reiseangebote checken – warum nicht?

Wer an das Buchen einer Reise denkt, denkt heutzutage oft an die klassische Online-Buchung. Wenn man jedoch Lust auf das ganz besondere „Ich buche jetzt meinen Jahresurlaub!“-Gefühl hat, kann man sich auch für ein Reisebüro entscheiden.

An den Flughäfen Deutschlands sind oft einige Anbieter vertreten, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, mit Menschen, die Lust auf Erholung haben, den Grundstein für erholsame Ferien zu legen.

Natürlich ist es nicht möglich, standardisiert behaupten, dass entweder das Buchen über das Internet oder das Buchen im Reisebüro günstiger wäre. Beide Optionen sind oft mit attraktiven Angeboten verbunden und sind es dementsprechend auch wert, beachtet zu werden.

Wer Lust auf eine persönliche Beratung durch einen Menschen hat, der vielleicht schon selbst am betreffenden Urlaubsort war, trifft mit dem Gang ins Reisebüro die richtige Entscheidung. Die Mitarbeiter vor Ort haben oft auch tolle Tipps in Bezug auf Familienurlaube, Städtetrips und Co. in petto.

Ein Mittagsessen am Flughafen – abwechslungsreicher als gedacht

Was wäre ein Tagesausflug ohne eine Stärkung zwischendurch? Genau das scheinen sich auch viele Gastronomen gedacht zu haben, die in der Vergangenheit ein Restaurant in einem der Flughäfen in Deutschland eröffnet haben.

Die Bandbreite an Köstlichkeiten beeindruckt – sowohl mit Hinblick auf nationale als auch auf internationale Speisen. Und selbstverständlich kommen auch diejenigen auf ihre Kosten, die Lust auf einen Besuch bei einer der größeren Fast-Food-Ketten haben.

Wer gerade in diesem Bereich Geld sparen möchte, sollte sich jedoch etwas Zeit nehmen, um die verschiedenen Angebote vor Ort miteinander zu vergleichen. Denn: Möglicherweise auch aufgrund der guten Lage mit viel Publikumsverkehr und den Mieten sind die Preise am Flughafen hin und wieder etwas teurer als es „draußen“ der Fall ist.

Ideal für alle, die es lieben, Menschen zu beobachten

Flughäfen gehören zu den meistfrequentierten Bereichen überhaupt. Hier starten jeden Tag hunderte von Maschinen, die in der Regel vollbesetzt sind. Somit ist es nur logisch, dass sich all diese Menschen ihren Weg durch das Flughafengebäude bahnen müssen.

Wer sich zwischen all der Hektik entspannen und einfach nur beobachten möchte, kann sich vornehmen, bei seinem Flughafenausflug nichts zu tun, sich nur hinzusetzen und die Situation wahrzunehmen. Hierbei handelt es sich ganz nebenbei auch um eine hervorragende Übung, die dabei helfen kann, die eigene Achtsamkeit zu trainieren. Schnell fällt auf, dass das Gehirn überhaupt nicht dazu in der Lage ist, alles auf einmal aufzunehmen. Und genau das fasziniert immer wieder.

Das Treiben auf einem Flughafen ist in gewisser Weise mit einem Sternenhimmel vergleichbar: Wer lange hinsieht, entdeckt so gut wie immer etwas Neues.

Das Fliegen mit all seinen Facetten erleben

Manche Menschen stehen Flughäfen skeptisch gegenüber. Weil sie eventuell eine mehr oder weniger ausgeprägte Flugangst haben, kämen sie (zumindest jetzt noch) nicht auf die Idee, wirklich selbst in einen Flieger einzusteigen.

An vielen Flughäfen in Deutschland ist es jedoch möglich, diese Angst zu überwinden. Wie wäre es zum Beispiel mit einem „Flug“ in einem Flugsimulator? Oder mit einem Seminar, in dem alles ganz genau erklärt wird und nach welchem so gut wie kein Zweifel mehr darüber besteht, wie es möglich ist, dass ein Gefährt mit mehreren Tonnen Gewicht in der Lage ist, oben zu bleiben?

Wer sich das Ganze zunächst aus der Nähe ansehen will, kann an vielen Flughäfen auch auf einer Besucherplattform die Starts und die Landungen beobachten. Wie teuer Seminare und der Besuch „besonderer Orte“ sind, ist vom Flughafen und vom jeweiligen Anbieter abhängig.

Fazit

Ein Flughafen ist heutzutage definitiv nicht nur ein Ort, von dem aus Menschen in die Ferien, zum Beispiel nach Italien, Spanien oder in Richtung Übersee, starten. Es wäre hier definitiv falsch, den (durchaus überzeugenden) Entertainmentfaktor zu vernachlässigen.

Egal, ob Kinder oder Erwachsene: Es hat durchaus seinen Grund, weshalb so viele Menschen davon fasziniert sind, irgendwann in ihrem Leben – manche früher, manche später – abzuheben. Wie schön, dass es möglich ist, sich in einem Tempo nach Wahl an dieses Thema heranzutasten!