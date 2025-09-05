Geführte Tour: Stauferstadt Eberbach (12.10.25)

Die Tourist-Information der Stadt Eberbach bietet am Sonntag, dem 12.10.2025 eine Führung zum Stauferstadt Eberbach an. Beginn ist um 14:00 Uhr bei der Tourist-Information am Rathaus in Eberbach. Die Tour dauert ca. 120 Minuten.

In dieser geohistorischen Führung geht es v.a. um die Staufer: den Stammsitz, das Adelsgeschlecht, das Reich und die Stadtgründungen in unserer Gegend. Auch ein Modell der Burgruine sowie eine Rekonstruktion der Burggebäude werden vorgestellt.

Der leichte Spaziergang um und durch die historische Altstadt zeigt das Leben der Bewohner im Mittelalter. Im Mittelpunkt der Führung stehen die Gebäude zur Verteidigung gegenüber Feinden und zum Schutz vor ungebetenen Gästen, die inzwischen verschwunden sind. Aber auch die städtischen Funktionen Wohnen, Arbeiten, Handel und Verkehr im Mittelalter werden an den historischen Plätzen aufgezeigt.

Weitere Themen sind Ängste und Sorgen der Bewohner im Mittelalter sowie das Zentgericht und der Galgen, der oberhalb der Neckarhälde gestanden hat. Anekdoten und Geschichten aus der Kurpfalz runden die historische Führung ab.

Anmeldung und Informationen zur Zahlung erhalten Sie bei der Tourist-Information Eberbach Tel. 06271 – 87242 oder tourismus@eberbach.de, Tickets können auch online gebucht werden unter dem Eber Ticket Shop www.eber-ticket-shop.de .