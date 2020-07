Große Ferien im Ländle

Während der Sommerferien vom 30. Juli bis einschließlich 11. September verkehren die Busse im HNV-Land nach dem Ferienfahrplan. Fahrgäste sollten sich deshalb vorab in "ihrem" Fahrplan versichern, ob Fahrten mit einem F (nur in den Ferien) oder einem S (nur an Schultagen) gekennzeichnet sind. Das betrifft die Regionallinien im Landkreis Heilbronn und im Hohenlohekreis sowie die Stadtbusse in Neckarsulm und Heilbronn (Linien 5, 8, 11 und 64).

Schüler-Tipp:

Bereits einen "Ferien-Freifahrschein" in der Tasche haben Schüler und Auszubildende, die die KidCard im Abo oder das Sunshine-Ticket elf Monate durchgehend bezogen haben. Sie wurden mit einer kostenlosen Bonuskarte belohnt, die bis zum Ende der Sommerferien im gesamten Netz des HNV gültig ist. Darüber hinaus gilt die Bonuskarte in diesem Jahr im Rahmen des bwAboSommers sogar baden-württembergweit in den Nahverkehrszügen, also IRE, RE, RB den S-Bahnen, Stadt- und Straßenbahnen sowie den Bussen. Bahn.

Schüler und Azubis, die nicht in den Genuss der Bonuskarte kommen, können eine HNV-Schülermonatsnetzkarte lösen. Diese ist ausschließlich für den Monat August zu haben und nur im Vorverkauf erhältlich. Der Preis beträgt 51,25 Euro und gilt nur im HNV-Land.

Eine weitere Alternative für Vollzeitschüler bis einschließlich 22 ist das landesweit gültige Schüler-Ferien-Ticket das es in den DB-Reisezentren zu kaufen gibt.