Hersteller setzen auf neue Modelle – Die große E-Offensive 2021

Elektroautos sind weiterhin in Deutschland auf dem Vormarsch. Allein 2020 kam es zur Neuzu-­lassung von rund 200.000 reinen Elektroautos.

Foto: Skoda Škoda Enyaq

Foto: Renault Renault Twingo electric

­Zusammen mit Plug-in-Hybriden kommt man auf insgesamt ca. 400.000 elektrisch angetriebene Fahrzeuge. Setzt sich dieser Trend auch 2021 so fort, so prognostiziert der ADAC, wird der Anteil von E-Autos an den Gesamtzulassungen schon bald 20 Prozent und mehr erreichen.

In der aktuellen Marktübersicht reiner Elektroautos des ADAC befinden sich derzeit rund 40 Modellreihen mit ebenso vielen Modellversionen. In Summe sind das also 80 Modelle, denn die Autos werden zum Teil in unterschiedlichen Karosserieformen, mit verschiedenen Batteriegrößen und entsprechend anderen Leistungen und Reichweiten angeboten. Mehr und mehr Autohersteller spüren diesen E-Mobilitäts-Boom und setzen auf eine starke Modelloffensive. Das Ziel: Den Topseller des Jahres 2020 – den Renault Zoe – zu übertreffen.

Vor allem der VW-Konzern drückt verstärkt aufs E-Gas. Neben dem kompakten VW ID.3 wagt sich der Hersteller mit dem neuen ID.4 auf den Elektro-SUV-Markt. Geplant ist, dass allein die Marke VW im Jahr 2025 weltweit mindestens eine Million Elektroautos pro Jahr verkaufen soll. Technisch baut die E-Offensive von Volkswagen auf dem modularen E-Antriebs-Baukasten MEB – eine Plattform speziell für Elektroautos, den auch die Schwesternmarken Schwestermarken Audi, Seat, Škoda nutzen – auf.

Eine weitere Neuerscheinung 2021 ist der Fiat 500e, der es mit dem Mini Cooper SE und dem Honda e aufnehmen will. Eine Nummer größer, dazu sehr modern und extravagant trat der Mazda MX-30 im September 2020 ins Rampenlicht.

Škoda lässt den Enyaq antreten, der aktuell noch nicht ausgeliefert wird, aber schon konfigurier- und bestellbar ist. Der Enyaq soll im Laufe der Zeit mit drei verschiedenen Batteriegrößen angeboten werden, mit Reichweiten zwischen 340 bis 510 Kilometern. Fürs Erste ist allerdings nur die Version mit der größten Batterie und 150 kW Motorleistung bestellbar.

Foto: VW VW ID 3

Renault baut neben seinem Dauerbrenner Zoe seine Produktpalette weiter aus: Im E-Bereich gibt es nun den neuen Arkana sowie den Twingo. Sportwagen wie der Audi e-tron GT profitieren vom spontanen Ansprechverhalten und dem hohen Drehmoment des E-Antriebs. Und zur Positionierung neuer E-Modelle werden sogar neue Marken gegründet, wie Hyundai mit Ioniq zeigt.

Auch im Luxussegment der E-Autos herrscht Bewegung: So hat es der BMW iX3 mit einem Nettopreis von rund 59.000 Euro auf die Förderliste für Elektroautos beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) geschafft. Die Fördergrenze liegt bei 65.000 Euro ohne Mehrwertsteuer. Gleichzeitig traut sich BMW mit dem i4 an eines seiner Kernmodelle heran und elektrifizieren das 4er Gran Coupé.

Von Volvo, der Konzernmutter der Marke Polestar, kommt als erstes vollelektrisches Fahrzeug der XC40 Recharge. Nach der S-Klasse elektrifiziert Mercedes mit dem EQE auch die E-Klasse. Der Ioniq 5, das erste Modell von Hyundais neuer Elektromarke soll in nur 18 Minuten von fünf auf 80 Prozent aufgeladen sein, ein geeigneter Schnelllader vorausgesetzt.