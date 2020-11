Hotel Goldener Hirsch: Übernachten im Herzen Mosbachs

Mitten im Zentrum der malerischen Mosbacher Altstadt lädt ab sofort ein neues Garni-Hotel zum Verweilen und Erkunden ein. Das Hotel »Goldener Hirsch« befindet sich in einem mittelalterlichen Fachwerkhaus direkt in der Fußgängerzone. Einige der insgesamt 23 hellen und komfortablen Zimmer sowie die Rezeption und der Frühstücksraum wurden einer kompletten Renovierung unterzogen. Ausgestattet ist jedes Zimmer mit einer Dusche oder Badewanne, SAT-TV (Flatsceen 32 Zoll) und einer zentralen Klimaanlage. Hinzu kommt ein kostenfreier WLAN-Zugang. Ein Einzelzimmer gibt es bereits ab 68 Euro pro Nacht, ein Doppelzimmer kostet 88 Euro und ein Dreibettzimmer 110 Euro.

Im Zimmerpreis enthalten ist ein ausgiebiges, frisches Frühstücksbuffet mit allem, was das Herz begehrt: Rühreier mit oder ohne Speck, verschiedene Wurst- und Käseaufschnitte, ein reichhaltiges Backwaren-Sortiment, dazu gibt es Kaffee, Tee, Saft oder Milch. Wer will, kann als Zimmerservice aber auch Bestellungen aus dem direkt unter dem Hotel gelegenen Western Salloon Wild Bill in Anspruch nehmen – hier gibt es saftige, herzhafte Staks, leckere Burger und rauchige BBQ-Köstlichkeiten. Übrigens: Im Wild Bill Saloon können auch Weihnachtsfeiern gebucht werden.

Durch seine zentrale Lage ist das Hotel »Goldener Hirsch« ideal für Urlaube oder Ausflüge in Mosbach und im Umland geeignet. Der Hauptbahnhof ist nur rund zwei Minuten Fußweg vom Hotel entfernt – ideal geeignet für Bahnreisende. Wer hingegen mit dem Fahrzeug anreist, dem steht direkt am Hotel einen Stellplatz zum Be- und Entladen zur Verfügung.

Hotel Goldener Hirsch

Hauptstraße 13, 74821 Mosbach

Fon: 06261-8465020

www.hotel-goldener-hirsch-mosbach.de