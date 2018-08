In den besten Händen

× Erweitern Schlosshotel Friedrichsruhe

Mitten im Grünen und doch schnell erreichbar über die A6 liegt das Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe, inmitten eines 4,4 Hektar großen Parks. In dieser herrlichen Umgebung kommen Körper und Geist zur Ruhe – die idealen Voraussetzungen für kreative Meetings, erfolgreiche Klausuren, produktive Tagungen sowie stilvolle Feierlichkeiten. Der historische Schlosssaal bietet auf ca. 100 m² Platz für Gruppen von bis zu 80 Personen, je nach Bestuhlung. Im eleganten Ambiente lässt es sich entspannt dinieren, genießen und ungestört feiern. Stehempfänge sind im Foyer oder im Park vor dem Jagdschloss möglich. Doch auch für hochkarätige Produktpräsentationen oder Firmenevents ist dieser außergewöhnliche Raum prädestiniert.Die Remise bietet für Tagungen und Seminare die idealen Rahmenbedingungen – mit entspannten Kaffeepausen im Foyer oder auf der Terrasse. Ob in kleiner Runde, in mehreren Gruppen oder exklusiv in der gesamten Tagungsremise – hier findet man den richtigen Raum für Besprechungen und Konferenzen.Rund um alle Veranstaltungen ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Zwei Sternekoch Boris Rommel und sein Team verwöhnen die Gäste in vier verschiedenen Restaurants – von exquisiter Sterne-Küche bis zu rustikalen regionalen Spezialitäten.

Den Ausgleich zur Tagungsarbeit bietet die mehrfach ausgezeichnete 4.400 qm große Spa-Welt (Höchstnote im »RELAX Guide 2018«) inklusive 13 Behandlungsräumen für wohltuende Anwendungen mit der hauseigenen Wein-Wellness-Pflegelinie SanVino, der 400 qm großen KLAFS Saunalandschaft mit separater Damensauna, High-Tech Fitnesscenter und vielem anderen mehr.Als spezielles Teamerlebnis kann man beispielsweise einen Golf-Schnupperkurs auf dem benachbarten 27-Loch Golfplatz sowie diverse Outdoor-Events wie intuitives Bogenschießen oder GPS Geocaching einplanen.Bankettleiterin Carolin Weller und ihre Mitarbeiter sind mit dem Blick fürs Detail gerne bei der Planung behilflich.

Tipp: Noch heute die urige Waldschänke exklusiv für die Weihnachts- oder Firmenfeier für bis zu 70 Personen buchen.