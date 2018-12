× Erweitern Gewinner Apres Ski Jomotours

Ein bisschen cool, eine Menge Spaß und am Ende strahlt ein glücklicher Gewinner bis über beide Ohren. Bei der großen Aprés-Ski Party in der Schwabengarage verloste MORITZ - Das Stadtmagazin zusammen mit Jomotours eine dreitägige Snow-Safari für zwei Personen in Ischgl und Sölden. Der glückliche Gewinner Ben Chlouba, darf sich über einen Wochenendtrip zu zwei der besten Skigebiete der Alpen freuen.

Alle Infos zur Snow-Safari: www.jomotours.de