KFZ-Versicherung wechseln und sparen

In der Region Moritz besitzt ein Großteil der Menschen ein Auto. Kein Wunder, ist man mit dem Auto doch mobil, sehr flexibel unterwegs und erreicht auch Gegenden, die nicht durch den öffentlichen Personennahverkehr abgedeckt sind. Wer ein Fahrzeug besitzt und nutzt, muss dieses jedoch versichern. Viele Autobesitzer wissen nicht, dass sie bei der Wahl der richtigen KFZ-Versicherung jede Menge Geld sparen können. Wer interessiert ist, der sollte jetzt weiterlesen.

Wann kann man die KFZ-Versicherung wechseln?

Eine KFZ-Versicherung kann man nicht immer und jederzeit wechseln. Die KFZ-Versicherung läuft jährlich bis zum 31. Dezember und es besteht eine Kündigungsfrist von 1 Monat zum Jahresende. Daraus ergibt sich, dass ein Wechsel nur mit einer Kündigung bis spätestens zum 30. November des laufenden Jahres möglich ist. Allerdings besteht in bestimmten Fällen ein Sonderkündigungsrecht: Wer sich ein neues Fahrzeug kauft, darf eine andere Versicherung wählen. Außerdem gilt ein Sonderkündigungsrecht, wenn die Versicherung die Beiträge erhöht, einen Schaden reguliert oder die Regulierung ablehnt.

Vergleiche nutzen

Wie findet man nun eine günstige Versicherung? Am besten funktioniert das, wenn man einen kostenlosen KFZ-Versicherungsvergleich nutzt. Diese Anbieter-Seiten sind kinderleicht zu nutzen: Man gibt die persönlichen Daten und die des Fahrzeugs ein und lässt sich ganz bequem den günstigsten Anbieter aus unzähligen Versicherern auflisten. In der Regel werden die monatlichen beziehungsweise jährlichen Kosten sehr übersichtlich aufgelistet und eventuelle Sonderkonditionen gesondert erwähnt. Möchte man ein Angebot abschließen, dann gelangt man durch einen Klick auf den entsprechenden Button direkt zum Anbieter und kann den Vertrag online abschließen. Der Anbieter schickt den Vertrag dann postalisch zu und alles geht seinen Weg. Der Aufwand für den Wechsel der KFZ-Versicherung ist also relativ gering.

Schadenfreiheitsrabatt mitnehmen

Der Schadensfreiheitsrabatt ist ein Rabatt, der jedes Jahr, in dem kein Versicherungsschaden abgerechnet wurde, erhöht wird. Fährt man viele Jahre schadenfrei, dann können die Beiträge drastisch sinken. Viele KFZ-Besitzer scheuen den Wechsel der Versicherung, da sie der Meinung sind, dass man den Schadenfreiheitsrabatt nicht mitnehmen könne. Das ist allerdings ein Irrglaube: Den Schadenfreiheitsrabatte kann man problemlos mitnehmen und die sogenannte SF-Klasse wird bei der neuen Versicherung widerstandslos angerechnet. Alles, was der neue Versicherer dafür benötigt, ist der Name der alten Versicherung und die Versicherungsnummer. Die Anrechnung erfolgt vollkommen automatisch und die eingangs erwähnte Wechsel-Angst ist vollkommen unbegründet.

Leistungsumfang intelligent wählen

Man kann allerdings noch mehr sparen: Beim Wechseln der Versicherung sollte man auf den gewählten Leistungsumfang achten. Lebt man alleine in einem Haushalt, dann kann man die angegebene Fahrerzahl klein halten. Das Gleiche gilt für die Angabe, ob mit dem Fahrzeug regelmäßig Fahrer unter einer bestimmten Altersgrenze fahren. Ebenso wichtig ist die Entscheidung, ob man eine Werkstattbindung in den Vertrag aufnimmt. Auch dadurch können die Versicherungsbeiträge sinken, da die Versicherung sich für eine eventuelle Reparatur Sonderkonditionen mit ausgewählten Werkstätten gesichert hat. Obendrein sollte jeder Versicherungsnehmer genau überprüfen, ob beispielsweise eine Vollkasko-Versicherung für das eigene Fahrzeug noch sinnvoll ist. Neben dem Wechsel kann man also auch beim Leistungsumfang und den individuellen Angaben Beitragskosten sparen.

Fazit

Wer etwas mehr Geld in der Haushaltskasse haben möchte, der führt jährlich einen Vergleich der KFZ-Versicherer durch. Es lassen sich tatsächlich hohe Beitragskosten sparen und nicht selten handelt es sich um jährlich dreistellige Beträge. Dieses Geld kann man doch wirklich besser investieren, oder nicht?