Mit dem Rad quer durch Deutschland: Radtourismus boomt - auch im Herbst

Das Jahr 2020 hielt bisher ganz besondere Herausforderungen bereit. Lange geplante Fernreisen und selbst Urlaub in Deutschlands Nachbarländern waren phasenweise nicht möglich. Dafür erlangten andere Formen des Reisens eine neue Beliebtheit: Roadtrips, Zelten und Wandern. Auch der Radtourismus profitierte von den eingeschränkten Reisemöglichkeiten. Nun werden die Tage kürzer und kälter, der Herbst ist ins Land gezogen. Aber auch die kälteren Jahreszeiten eignen sich noch, um ausgedehnte Radtouren zu unternehmen.

Den Herbsteinbruch verbinden wir mit kaltem, nassem Nieselwetter und würden uns am liebsten auf dem Sofa verkriechen. Tatsächlich muss sich mit der richtigen Ausrüstung niemand zu Hause einbunkern. An sonnigen Herbsttagen klettern die Temperaturen oft noch einmal unverhofft in die Höhe, gleichzeitig ist die Luft angenehm frisch. Auch wenn es einmal kälter werden sollte, sind Sie mit dem Zwiebelprinzip bestens gewappnet. Tragen Sie Funktionswäsche aus Merinowolle oder Kunstfasern - diese transportiert Schweiß nach außen und verhindert unangenehme Gerüche. Die äußerste Lage bildet eine wind- und wetterfeste, atmungsaktive Jacke. An besonders kalten Tagen lassen sich darunter weitere Schichten tragen, die bei Bedarf ausgezogen werden können. Besonders wichtig ist außerdem die Sicherheit - Glätte, rutschige Untergründe und schlechte Sicht stellen Gefahrenquellen dar. Tragen Sie daher einen Helm und achten Sie auf ausreichende Beleuchtung durch Licht und Reflektoren an Speichen und Kleidung. Viele Radtouristen nutzen den Herbsturlaub außerdem, um am Mittelmeer den Sommer noch etwas zu verlängern. Mit einer Anhängerkupplung, die am eigenen Auto befestigt wird, lassen sich Fahrradträger einfach anbauen. Auf diese Weise können Sie Ihr Rad mit dem eigenen Auto überallhin befördern und von jedem Ort aus starten.

Fahrradfahren im Herbst

Die kälteren Tage sind auch die Hochphase für Erkältungen oder grippale Infekte. Die Heizungsluft trocknet die Schleimhäute aus, und wenn wir uns viel in geschlossenen Räumen aufhalten, ist oft der Vitamin-D-Bedarf nicht ausreichend gedeckt. Zusätzlich neigen viele Menschen in Herbst und Winter dazu, vermehrt Süßigkeiten und Junkfood zu essen. Ein anfälliges Immunsystem ist oft die Folge. Aus diesem Grund tut es der Gesundheit einen umso größeren Gefallen, sich regelmäßig auf dem Rad an der frischen Luft zu bewegen. In der Natur zu sein, aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers und beruhigt einen gestressten Geist. Nicht umsonst gibt es in Japan die Tradition "Shinrin Yoku" - das Waldbaden. In den letzten Jahren entstand daraus eine regelrechte Bewegung, aus der sogar eine sogenannte Waldtherapie hervorging. Der Wald hilft uns, zu regenerieren und uns zu erholen, zur Ruhe zu kommen und durchzuatmen. Das gilt natürlich nicht nur für meditative Spaziergänge. Auch das Radfahren hat ähnlich positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit.

Deutschland ist für das Radfahren bestens erschlossen. Mehr als 200 Fernradwege führen begeisterte Radler durch die verschiedensten Landschaften und an eindrucksvollen Naturdenkmälern vorbei. Einer der beliebtesten Radwege ist der etwa 1.100 Kilometer lange Elberadweg, der von der Quelle bis zur Mündung des Flusses führt. Der Bodensee-Königssee-Radweg führt an malerischen Schlössern vorbei durch das hügelige Voralpenland. Der Deutschlandweg führt einmal quer durch die Republik, von den Alpen bis hinunter zum Meer. Egal, wie Ihr Fitnesslevel, Ihr Zeitkontingent und Ihre Streckenvorlieben sind: Radurlaub in Deutschland besticht durch Vielfalt. Aber Achtung: Radfahren kann süchtig machen!