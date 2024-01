Nachts unterwegs in Leipzig: Das sind die besten Aktivitäten

Wen es von Baden-Württemberg in andere Teile Deutschlands zieht, sollte es einmal in Leipzig versuchen. Die Universitätsstadt verfügt über ein lebendiges Nachtleben. Auf der Südmeile, im Schauspielviertel und unzähligen anderen Orten feiert die Bevölkerung bis in die frühen Morgenstunden. Neben der Clubszene macht sich die Stadt als Kulturveranstalter einen Namen. Was sind die besten Aktivitäten für einen Abend in Leipzig?

Lange Nacht der Museen

Die meisten Museen in der Stadt sind bis circa 18 Uhr zugänglich. Einmal jährlich öffnen in Leipzig über 80 Museen aber auch nachts ihre Pforten für Besucher. An der gemeinsamen Veranstaltung nehmen unterschiedliche Akteure von Kunstgalerien bis zu staatlichen Museen teil. Das bunt gemischte Programm ist für Kulturinteressierte lohnenswert. Jedoch sind die Plätze vielerorts begrenzt, weshalb sich Frühbücher beeilen sollten. Das gilt gerade für alle, die aus dem Umland anreisen.

Ausgehen auf der Südmeile

Zwischen dem Zentrum und dem Süden von Leipzig erstreckt sich die Karl-Liebknecht-Straße. Hier auf der Südmeile betreiben auf etwa zweieinhalb Kilometern unzählige kleine Kneipen, besonders bei Studierenden populär, ihr Geschäft. Zwischen Zigaretten und Sternburg werden Debatten geführt, Witze erzählt und das Nachtleben eingeatmet. Bis in die Abendstunden öffnen zudem inhabergeführte Cafés und Restaurants, die ein breites kulinarisches Angebot abdecken. Clubgänger werden in diesem Stadtteil ebenfalls fündig.

Im Casino spielen

Wo der Tag an manchen Orten bereits endet, beginnt er andernorts erst so richtig. Spielbanken stehen sinnbildlich für diesen Satz. In Leipzig betreiben bekannte Anbieter mehrere Spielotheken im gesamten Stadtgebiet. Die Öffnungszeiten Casinos in Leipzig sind häufig sehr lang. Häufig versperren die Lokale erst am frühen Morgen ihre Türen und bieten den Besuchern die ganze Nacht spannende Erlebnisse. Allerdings schließen manche Banken früher. Ein Blick vorab auf Casino Finder rentiert sich. Dort sind die Öffnungszeiten der wichtigsten Spielotheken dokumentiert. Der Eintritt ist in den meisten Einrichtungen ab 18 erlaubt. In den Räumlichkeiten wird Glücksspiel in allen Varianten und Farben angeboten. Während des Geschehens vergeht die Zeit wie im Flug. Daher ist der Casinobesuch bei den Stadtbewohnern schon lange eine beliebte Aktivität und gleichermaßen für Nicht-Einheimische zu empfehlen.

Abendliches Vereinsleben genießen

Leipzig ist die Heimat von bedeutenden Sportclubs wie RB Leipzig oder dem Eishockey-Verein der Icefighters. Sportliche Personen können sich in den Abendstunden an einem großen sportlichen Angebot erproben. In der Stadt öffnen Hunderte Sportvereine ihre Pforten für Interessierte. Tennis und Handball erfreuen sich großer Beliebtheit. Zudem trainieren Dutzende Fußball- und Volleyballclubs in Leipzig. Sportbegeisterte sollten zunächst am Probetraining teilnehmen, um herauszufinden, welche Sportart ihnen am meisten zusagt. Im Übrigen finden mehrmals pro Jahr wichtige Turniere statt, an denen Zuschauer gerne gesehen sind. Während es in der Red Bull Arena an den Top-Spieltagen hoch hergeht, sind bei Handball- oder Eishockeypartien weniger Zuschauer. Dennoch ist die Stimmung zumeist ausgelassen. Auf den Rängen finden einige Tausend Personen einen Platz.

Leipzig - das New York Deutschlands?

Der Spitzname der berühmten Metropole der USA lautet "Stadt, die niemals schläft". Ob diese Bezeichnung ebenso auf Leipzig zutrifft? Angesichts der dynamischen Kulturszene sind schlaflose Nächte jedenfalls garantiert. Und wer doch in Heilbronn bleiben möchte: Auch dort garantiert ein reges Nachtleben viel Spaß.