Ökotourismus: ein Konzept mit Zukunft

Seit der Coronakrise haben sich die Reisebewegungen auf der ganzen Welt verringert. Weltweit um etwa die Hälfte und innerhalb Europas sogar um fast 60 Prozent. Mit jeder stornierten Fernreise hat der Einzelne seinen ökologischen Fußabdruck verkleinert. Eine Entwicklung, die der Umwelt zugutekommt. Trotzdem freut sich ein Großteil aller Deutschen nach der Krise auf Urlaube im Ausland. Die freudig erwartete Rückkehr zur ursprünglichen Reiselust wird die Klimakrise genau wie vor Corona weiter verschärfen. Es sei denn, man reist künftig nachhaltiger. Genau dieses Konzept steckt hinter Ökotourismus.

Ökologisch nachhaltiger Urlaub: Was gehört dazu?

Mittlerweile sind sich die meisten Deutschen bewusst, dass Flugbewegungen hohe Emissionen verursachen und dadurch der Umwelt schaden. Wer sich umweltfreundlicher fortbewegen möchte, kann Europa und Deutschland mit der Bahn bereisen. Trotzdem steckt hinter ökologisch nachhaltigem Urlaub weit mehr als bloß klimafreundliche An- und Abreise. Auch am Urlaubsort achten Ökotouristen auf einen möglichst kleinen Fußabdruck. Sie wollen den Planeten und seine Lebewesen in ihren Urlaubstagen so wenig wie möglich belasten. Zum Konzept des Ökotourismus gehört dementsprechend

die Wahl eines nachhaltigen Reiseanbieters.

die Entscheidung für umweltbewusste Unterkünfte.

die Fortbewegung zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

umweltfreundliches Einkaufen.

die Bevorzugung etwaiger Angebote, die Einheimischen zugutekommen.

der Verzicht auf Unternehmungen, die Menschen oder Tiere ausbeuten.

die Reduktion von Abfall.

die Distanzierung von All-inclusive-Urlauben.

der Verzicht auf Aktivitäten, die der örtlichen Fauna und Flora schaden.

Nachhaltige Reiseanbieter: So findet man gute Veranstalter

Ob Urlaub auf dem Bauernhof oder Städtetrip: Nachhaltige Reiseanbieter gibt es mittlerweile für jede Urlaubsart. Wirklich engagierte Veranstalter beachten neben Natur- und Umweltschutz nachweislich soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit. Idealerweise engagieren sie sich aktiv für verbesserte Lebensbedingungen in den Reiseländern. Statt All-inclusive-Urlauben bieten einige beispielsweise auch Home-stay-Urlaube an, von denen die Bevölkerung im Reiseland unmittelbar profitiert. Als Hilfestellung gibt es bei der Auswahl mittlerweile Öko-Siegel für besonders nachhaltige Angebote, so etwa Green Globe, Travelife oder Tour Cert.

Nach Umweltsiegeln sollte man übrigens auch bei selbst organisierten Urlauben in Deutschland und anderen Ländern suchen. Ob es nun um die Wahl von Hotels, Freizeitparks, Campingplätzen oder Autovermietungen geht. Auf Nachhaltigkeit konzipierte Anbieter ermöglichen nicht nur ihren Kunden ein umweltfreundliches Urlaubserlebnis. Zusätzlich zeichnen sie sich durch fair bezahlte Arbeitsplätze, gute Arbeitsbedingungen und einen umweltschonenden Umgang mit Ressourcen aus.

Umweltbewusst urlauben: Darauf ist im Urlaubsalltag zu achten

Während eines Urlaubs geht es den meisten Menschen um Entspannung. Man bedient sich maßlos am Buffet, bewegt sich frei durch die Natur und kauft ohne viel Nachzudenken Präsente für Zuhausegebliebene ein. Zusammenhänge wie Klimaschutz geraten während dessen leicht in Vergessenheit. Damit sich der ökologische Fußabdruck auf Reisen nicht unnötig vergrößert, sollte man auch im Urlaub

sparsam mit Strom und Wasser umgehen.

bedarfsgerecht einkaufen und essen.

so wenig Abfall wie möglich produzieren.

nur angelegte Wege nutzen.

beim Lebensmitteleinkauf auf Saisonalität, Regionalität und geringe Schadstoffbelastung achten.

so weit wie möglich auf tierische Erzeugnisse verzichten.

beim Einkauf etwaiger Souvenirs auf ressourcenschonende Herstellung und soziale Gerechtigkeit achten.

Wer außerhalb der Urlaubssaison ohnehin einen nachhaltigkeitsbewussten Alltag lebt, dürfte sich mit diesen Grundregeln auch auf Reisen leicht tun. Urlaub von allen Verantwortungen sollte im Zeitalter des Klimawandels niemand machen. Zumindest dem Planeten gegenüber verhält man sich am besten auch auf Reisen verantwortlich.