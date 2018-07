Online-Stars live im Skyline Park erleben!

× Erweitern Foto: Allgäu Skyline Park Jenny Frankhauser Dschungelkönigin Allgäu Skyline Park

Der größte Freizeitpark in Bayern widmet einen Tag den Social-Media-Stars. Neben den YouTubern werden auch bekannte Gesichter anderer Plattformen und Influencer an dem XXL TuberDay teilnehmen. Sie sind bekannt durch Instagram, YouNow, Musical.ly und ihre eigenen Blogs. So tummeln sich beim XXL-Tuberday am 21. Juli über 40 bekannte Online- und TV-Stars; unter anderem auf dem blauen Teppich. Denn der Blue Carpet ist einer von 3 Bausteinen des neuen Events.

Im Blue-Carpet Bereich haben Presse und Fans die Möglichkeit, sich intensiv mit ihren Lieblingsstars auseinanderzusetzen und die ersten exklusiven Fotos zu machen. Ein Highlight wird die XXL TuberDay Live-Show: Neben diverser Live-Acts wird es eine große Show „Tuber vs. Zuschauer“ geben. Die Fans selbst können gegen ihre Idole in unterschiedlichen Spielen antreten. Herzstück des Events ist das Meet and Greet: Die Tuber stehen für Autogrammwünsche, Selfies und Smalltalk zur Verfügung. Wer schon immer wissen wollte, was im Dschungel wirklich vor sich ging, kann sich beispielsweise mit Dschungelkönigin Jenny Frankhauser austauschen und ein Autogramm ergattern. Außerdem haben ein paar der Besucher die Chance, sich mit E-Sportler Cihan Yasarlar vom E-Sport-Team Red Bull Leipzig an der Konsole zu messen.

Mit dabei sind außerdem Jonas Ems, Aaron Troschke, Christina Mariaaa, Paula Leonie, Chris Tezz, Kim Kitsch, Bela Klentze (Alles was zählt).

Über den Allgäu Skyline Park

Der Allgäu Skyline Park in Bad Wörishofen (Bahnhalt Rammingen) – direkt vor den Toren Münchens – ist ein beliebter Freizeitpark für Jung und Alt. Auf über 32 Hektar grüner Parklandschaft stehen über 60 Attraktionen für die ganze Familie zur Verfügung, unter anderem die höchste Überkopf-Achterbahn Europas – der Sky Wheel. Weitere Highlights sind die Wildwasserbahn, Wasserrutschen-Spaßbad, Formel 1-Autoscooter und viele echte Nostalgie-Klassiker wie Riesenrad und Krinoline. Mit 10 actionreichen Rides ist der Allgäu Skyline Park bayernweit Spitzenreiter. Der Allgäu Skyline Park wurde auch in 2017 zum wiederholten Male vom unabhängigen Freizeitpark-Tester Team e.V. in den Kategorien „Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis“ und „Beste Gastronomie“ ausgezeichnet und zählt damit zu den Spitzenreitern in Europa. 2015 erhielt der Skyline Park ein Prädikat „besonders empfehlenswert für Kinder“ für die neue Kids Farm – einzigartige Bauernhof Spielinsel, 2016 und 2017 folgten die Auszeichnungen des Events Skyline Park bei Nacht zum „TOP-Event“. Seit 1998 wird der inhabergeführte Allgäu Skyline Park von der Familie Löwenthal geleitet.