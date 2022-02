Parken auf Bärenwiese-West vorübergehend nicht möglich

Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim weisen darauf hin, dass die von ihr betriebene Parkierungsanlage Bärenwiese-West in Ludwigsburg vorrübergehend nicht genutzt werden kann. Im Zeitraum 8. bis 11. Februar 2022 finden die Anlieferung und erste Aufbauphase für das zu stellende Riesenrad statt. Die Fläche wird unter anderem für die Rangierfahrten der Schwertransporte benötigt. Die SWLB verweist auf ihre weiteren Parkierungsanlagen in der Stadt. Standorte und Öffnungszeiten sind einsehbar unter www.swlb.de/parken-ludwigsburg. Auf der Bärenwiese wird in den kommenden Wochen das weltweit größte mobile Riesenrad stehen und überragende Weitblicke über Stadt und Region ermöglichen.