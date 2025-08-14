Per Queen-Mary-2-Kreuzfahrt ab aufs Meer: Was erwartet Passagiere auf einer Kreuzfahrt mit der Queen Mary 2?

Kaum ein Schiff verkörpert den Glamour klassischer Seereisen so sehr wie die Queen Mary 2. Das Flaggschiff der Cunard Line bietet eine einzigartige Mischung aus traditioneller Eleganz und modernem Komfort. Doch was erwartet Passagiere wirklich an Bord des legendären Ozeanliners? Ein Blick auf das weltbekannte Kreuzfahrtschiff und seine Angebote liefert die Antwort.

Die Queen Mary 2 ist der legendärste Ozeanliner für luxuriöse Kreuzfahrten auf dem Meer

Eine Kreuzfahrt mit der Queen Mary 2 gilt als besonderes Ereignis für Kreuzfahrtbegeisterte. Mit 345 Metern Länge und ihrer majestätischen Erscheinung zieht die Queen Mary 2 in Häfen weltweit alle Blicke auf sich. Sie ist der einzige heute noch aktive Transatlantik-Ozeanliner und wurde speziell für die Route Southampton-New York konzipiert.

Als größtes Cunard-Kreuzfahrtschiff bietet sie Platz für über 2.600 Passagiere und zählt zu den größten Passagierschiffen der Welt. Gleichzeitig beschwört das Kreuzfahrtschiff mit seinem klassischen Design und seinen Bordtraditionen den nostalgischen Glanz vergangener Seefahrtzeiten herauf.

Der 2004 in Dienst gestellte Luxusliner verbindet robustes Atlantik-Design mit zeitloser Eleganz. Einige beeindruckende Fakten zur Queen Mary 2 im Überblick:

Maße: ca. 345 m Länge, Kapazität für über 2.600 Passagiere

Luxus und Komfort: Was Passagiere auf einer Queen Mary 2 Kreuzfahrt erwartet

Das Innendesign der Queen Mary 2 ist elegant und verbindet traditionelles Art-déco-Flair mit modernem Komfort. Die großzügige Grand Lobby mit ihrer geschwungenen Treppe bildet das glanzvolle Entrée in diesem schwimmenden Grandhotel.

Über 1.300 Kabinen (drei Viertel davon mit Balkon) bieten komfortable Unterkünfte für jeden Anspruch, von der gemütlichen Innenkabine bis zur über 200 m² großen Duplex-Suite.

Dank eines ungewöhnlich hohen Personal-zu-Passagier-Schlüssels ist der Service an Bord besonders aufmerksam. Die international besetzte Crew sorgt mit dem berühmten Cunard-White Star Service dafür, dass es den Passagieren an nichts fehlt.

Kulinarische Höhepunkte auf dem Meer: Feinschmecker-Erlebnisse an Bord der Queen Mary 2 sind vorprogrammiert

An Bord der Queen Mary 2 sorgen rund ein Dutzend Restaurants sowie ebenso viele Bars und Lounges für das leibliche Wohl der Gäste. Im eleganten, zweistöckigen Britannia-Speisesaal mit Art-déco-Ambiente nehmen die meisten Passagiere stilvoll ihre Mahlzeiten ein.

Suiten-Gästen sind noch intimere Gourmet-Restaurants (Princess Grill und Queens Grill) vorbehalten. Darüber hinaus gibt es Spezialitätenlokale wie das Steakhouse The Verandah sowie das Buffet-Restaurant Kings Court, das sich abends in mehrere Themenrestaurants verwandelt.

Unterhaltung und Freizeit: Passagiere erwartet auf einer Queen Mary 2 Kreuzfahrt ein Unterhaltungs- und Freizeitprogramm der Extraklasse

Abends sorgen Shows im großen Royal Court Theatre und Vorführungen im bordeigenen Planetarium für kurzweilige Unterhaltung. Livemusik in den Lounges und festliche Gala-Bälle im Queens Room lassen die elegante Atmosphäre an Bord aufleben.

Tagsüber bieten eine der umfangreichsten Schiffsbibliotheken und abwechslungsreiche Vorträge namhafter Lektoren geistige Anregung. Für körperliche Erholung stehen mehrere Pools, ein modernes Fitnesscenter sowie klassische Deckspiele wie Shuffleboard oder ein Golf-Simulator zur Verfügung. Ein luxuriöser Spa-Bereich mit Thalassotherapie-Pool, Dampfbädern und Massageangeboten lädt zudem zum Entspannen ein.

Seefahrttradition trifft Moderne: Per Queen-Mary-2-Kreuzfahrt lässt sich Nostalgie neu erleben

Die Queen Mary 2 pflegt an Bord viele klassische Rituale der Kreuzfahrt. Glanzvolle Gala-Abende mit Kapitänsempfang und Tanzmusik gehören ebenso dazu wie der tägliche Afternoon Tea im Ballsaal. Momente, in denen der Geist der alten Ozeanliner wieder lebendig wird.

Unvergesslich bleibt für viele Passagiere der Augenblick, wenn am Ende der Atlantiküberquerung im Morgengrauen die Freiheitsstatue am Horizont erscheint und das Schiff in den Hafen von New York einläuft.

Solche Szenen lassen die goldene Ära der Seefahrt eindrucksvoll aufleben. Eine weitere Reminiszenz an vergangene Zeiten ist die Tierpension an Bord. Als einziges Kreuzfahrtschiff bietet die Queen Mary 2 eigene Kennels für Haustiere auf der Überfahrt, inklusive Laternenpfahl und Hydrant, damit sich die vierbeinigen Passagiere wie zu Hause fühlen.

Queen-Mary-2-Kreuzfahrt unternehmen: Wer einmal an Bord geht, der möchte oftmals für immer auf der Queen Mary verweilen

Eine Kreuzfahrt mit der Queen Mary 2 ist keine gewöhnliche Kreuzfahrt, sondern ein exklusives Erlebnis auf dem Meer. Der Ocean Liner verbindet nostalgischen Charme mit modernem Luxus und bietet eine Fülle an Eindrücken sowie erstklassigen Komfort.

An Bord der Queen Mary 2 zu gehen bedeutet, Teil lebendiger Seefahrtgeschichte zu werden. Eine Kreuzfahrt auf der Queen Mary 2 ist ein unvergesslicher Höhepunkt, der die Faszination vergangener Zeiten mit dem Komfort der Gegenwart vereint.