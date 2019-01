Plochingen präsentiert touristische Neuigkeiten und mehr auf der CMT 2019

× Erweitern Plochingen Panorama Anlage „Wohnen unterm Regenturm

Auch dieses Jahr ist Plochingen während der gesamten Messezeit der CMT vom 12. – 20. Januar am Stand der Region Stuttgart in Halle 6, Stand 6E50, vertreten und präsentiert das touristische Angebot der Stadt. Die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit bietet an neun Tagen Inspiration und Anregung für Ausflüge in die Region ebenso wie für Reisen in die Ferne.

Plochinger CMT Stand

Plochingen, am Zusammenfluss von Neckar und Fils gelegen, ist Wirtschaftsstandort und bietet gleichzeitig vielseitige Naturlandschaften. Von den Neckarauen über die Streuobstwiesen bis zum Schurwald – in Plochingen ist die Natur nie weit entfernt und lässt sich zu Fuß oder mit dem Rad erkunden. Die gute Erreichbarkeit sowie das Zusammenspiel von Kunst, Geschichte und Natur machen Plochingen zu einem attraktiven Ausflugsziel.

25 Jahre Hundertwasser in Plochingen

1994 wurde die Wohn- und Geschäftsanlage „Wohnen unterm Regenturm“ mit dem von Friedensreich Hundertwasser gestalteten Innenhof und dem weithin sichtbaren 33 Meter hohen Regenturm mit seinen vier goldenen Kugeln eingeweiht. Seitdem zog es viele Interessierte aus Nah und Fern in die schwäbische Kleinstadt am Neckar, um in die Form- und Farbenwelt des Wiener Künstlers einzutauchen. Anlässlich des Jubiläumsjahres hat das Kulturamt Plochingen ein buntes Programm an Vorträgen, Führungen und Ausstellungen zusammengestellt, das die Ideen und die Philosophie des Künstlers aus unterschiedlichen Perspektiven thematisiert. Ein Höhepunkt wird die Ausstellung „Hundertwassers ökologische Visionen“, die vom 29. August bis 12. Oktober 2019 in der Galerie der Stadt Plochingen zu sehen sein wird. „Hundertwasser hat sich zeitlebens für die Natur und für einen allumfassenden Natur- und Umweltschutz eingesetzt“, erklärt Susanne Martin, Leiterin des Bereichs Kultur und Tourismus in Plochingen. „Im Zentrum seines ökologischen Handelns stand die Idee, der Natur wieder zu ihrem Recht zu verhelfen, durch Baumpflanz- und Begrünungsaktionen, die Wiederherstellung natürlicher Kreisläufe, den Schutz des Wassers und den Kampf für eine abfallfreie Gesellschaft – Themen, die heute aktueller sind denn je.“ Eine umfassende Broschüre informiert über die Hundertwasser-Anlage und die Veranstaltungen im Jubiläumsjahr. Bereits im Januar und Februar, parallel zu der in der Nürtinger Kreuzkirche stattfindenden Ausstellung „Kunst – Natur – Umwelt“ mit Werken von Friedensreich Hundertwasser und Günther Uecker, bietet die PlochingenInfo einmal wöchentlich eine offene Führung zu der Anlage „Wohnen unterm Regenturm“ an. Die Termine sind unter www.plochingen.de/Stadtfuehrungen ersichtlich.

Aussichtsreiches Plochingen

Einen weiteren Schwerpunkt setzt das Team der PlochingenInfo auf die Vermarktung der Aussichtspunkte, ein Thema, welches 2019 in der gesamten Region Stuttgart bespielt wird. „Die Stadt Plochingen erstreckt sich vom Neckartal bis hoch in den Schurwald, immer wieder ergeben sich durch diese geographische Lage traumhafte Aussichtspunkte mit Blicken auf das Neckar- oder das Filstal, die Stadt mit ihren markanten Sehenswürdigkeiten und der sich im Hintergrund erstreckenden Schwäbischen Alb“, so Tanja Wehnl, verantwortlich für die Konzeption der Plochinger Touren und Führungen. Diese werden in dem druckfrisch zur CMT erscheinenden Flyer „Plochinger Ausblicke“ mit neu konzipierten Wanderrouten, Führungen durch die Streuobstwiesen oder geführten Touren auf dem Streetstepper beworben.

Plochingen entdecken und erleben

Neben den Führungen zur Hundertwasser-Anlage und durch die Streuobstwiesen wartet der aktuelle Gruppenflyer „Plochingen – Entdecken und erleben“ mit insgesamt 15 Führungsangeboten und diversen kulinarischen und kreativen Ergänzungsprogrammen auf. „Gerade Vereins- oder Betriebsausflüge werden gerne mit einem kulinarischen Abschluss gebucht. Sei es die beliebte „Maultaschendemonstration“ in der Traditionsgaststätte „Waldhorn“ oder eine Weinprobe, bei der der Plochinger Hansenwein gekostet werden darf - ein geselliges Beisammensein rundet einen Ausflug nach Plochingen einfach ab“, fügt Susanne Martin an. Für Einzelpersonen und Kleingruppen gibt es auch 2019 wieder ein umfangreiches Angebot an offenen Führungen, die in einem separaten Flyer zusammengefasst sind.

Veranstaltungsvielfalt

Der neue Flyer „Highlights 2019“ schließlich bietet einen Überblick über die Plochinger Veranstaltungen und Feste, die zum besonderen Erlebnis nach Plochingen laden. Der „Plochinger Frühling“ mit verkaufsoffenem Sonntag am 07. April markiert den Start in die Freiluftsaison, gefolgt vom großen „Bruckenwasenfest“ mit Frühlingsmarkt in den Neckarauen am 11. und 12. Mai. Bei der „Langen Kunstnacht“ im Kulturpark Dettinger am 24. Mai erwartet die Besucher Kunst, Musik, offene Ateliers und vieles mehr. Vom 12. bis 14. Juli lädt das traditionelle „Plochinger Marquardtfest“ mit viel Musik, Unterhaltung und abwechslungsreicher Bewirtung in die Innenstadt. Zum „Plochinger Herbst“ mit verkaufsoffenem Sonntag am 06. Oktober gibt es wieder einen schönen Herbstmarkt in der Innenstadt und am ersten Adventswochenende lockt der „Märchenhafte Plochinger Weihnachtsmarkt“ mit Adventsstimmung, Kunsthandwerk und stimmungsvoller Musik. Er steht in diesem Jahr unter dem Märchenmotto „Der Froschkönig“ und so werden sich Hundertwassers goldenen Kugeln auch auf dem Weihnachtsmarkt wieder finden. Viele weitere Veranstaltungen, Ausstellungen, Theater, Konzerte und Feste sind im Flyer aufgelistet.

Gewinnspiel lockt mit attraktiven Preisen

Beim diesjährigen CMT-Gewinnspiel dürfen die Besucher des Plochingen-Stands die Anzahl goldener Kugeln in einem Glas schätzen. Als erster Preis winkt die Teilnahme an einer Hundertwasser-Führung mit einem anschließenden vegetarischen Menü in der Gaststätte Bären, wo schon der Meister Hundertwasser gerne speiste.

Neben den neuen Flyern und Broschüren vervollständigen viele weitere Informations-materialien rund um Plochingen das Angebot. Das Team der PlochingenInfo freut sich auf viele interessierte Besucherinnen und Besucher!

