Roadtrip – 9 Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Reise

Wer gern mit dem Auto oder Camper unterwegs ist, genießt das volle Maß der Freiheit. Dennoch sollte ein Roadtrip immer gut geplant werden, um von den grenzenlosen Möglichkeiten in vollem Umfang profitieren zu können.

Warum ist eine Planung für den nächsten Roadtrip empfehlenswert?

Natürlich ist es der Traum vieler Urlauber, sich einfach hinter das Steuer ihres Fahrzeuges zu setzen und direkt loszufahren. Dem Sonnenuntergang entgegen können schließlich die herrlichsten Abenteuer erlebt werden. Doch nicht immer ist es sinnvoll, sich ohne klares Ziel auf die Reise zu begeben. Vor der Abfahrt ist es zudem nötig, das Gepäck und Urlaubsutensilien zu checken. Denn nur wer gut plant, kann den Urlaub so richtig genießen.

Reiseziel abstimmen

Es gibt viele schöne Länder auf dieser Erde, die es zu erobern gilt. Doch nicht immer findet sich auf Anhieb der ideale Reiseort. Vor allem bei Familien hegt jedes Mitglied insgeheim einen andren Reisewunsch. Sich abzustimmen ist zunächst daher sinnvoll. Anschließend ist abzuklären, wie einfach die Anreise ist. Für einen Roadtrip lassen sich Ort und Länder wie

Skandinavien

Deutschland

Österreich und Schweiz

Irland, England, Schottland

Südafrika

Nordamerika

Australien

Neuseeland

Frankreich

Spanien und Portugal

unkompliziert bereisen. Wichtig ist, sich an spezielle Straßenregeln in den unterschiedlichen Ländern zu halten. In der Regel finden sich die meisten Fahrer jedoch sehr schnell zurecht und können ohne Schwierigkeiten auch fremde Straßen einfach befahren.

Reisepartner einplanen

Während Familien kaum eine Wahl haben, sieht es bei Singles anders aus. Einige lieben es, allein die Welt zu bereisen, andere freuen sich über Gesellschaft. Dabei ist genau zu überlegen, ob Freunde oder Verwandte für den Roadtrip geeignet sind. Ist es wirklich empfehlenswert, seine Urlaubszeit auf engsten Raum mit mehreren Personen zu verbringen? Oder soll der Urlaub wesentlich entspannter und freier stattfinden?

Route festlegen

Sind die ersten Punkte geklärt, geht es an die genaue Planung. Dabei ist es ratsam, die Route für den Roadtrip grob festzulegen. Bei der ausgiebigen Recherche lässt sich schließlich ermitteln, welche Fahrzeiten anfallen. Informationen aus Reiseforen können außerdem Aufschluss über Straßenbeschaffenheiten im Ausland liefern. Google Maps ist zwar ein toller Routenfinder, der auch Zeiten und Staus ermitteln kann. Ob die Straßen im Ausland jedoch gut in Schuss sind, kann der Online-Kartendienst nicht mitteilen.

Reisewarnungen beachten

Vor Antritt der Reise ist es wichtig, die Website des Auswärtigen Amtes zu studieren. Hier sind wertvolle Tipps und Hinweise zu den einzelnen Ländern und Orten hinterlegt. Bei Unruhen liegen zudem Reisewarnungen vor, die es zu beherzigen gilt. Auch spezielle Empfehlungen zu Impfungen sind vermerkt. Wer also gut plant und sich diese und weitere Infos einholt, muss nicht mit bösen Überraschungen leben.

Wahl des richtigen Fahrzeuges

Vor Reiseantritt ist es zudem maßgeblich, sich mit dem geeigneten Fahrzeug zu beschäftigen. Reicht das eigene Auto aus oder ist ein Camper praktischer? Auf Wunsch kann jeder einen Mietwagen oder ein Wohnmobil mieten in Stuttgart und anderen Städten, der über einen passenden Führerschein verfügt. Die Buchung des Fahrzeugs sollte jedoch rechtzeitig erfolgen. Viele Urlauber nutzen diese Möglichkeit, weshalb gute Angebote oftmals Wochen im Voraus ausgebucht sind.

Unterkünfte reservieren

Nichts geht über eine Nacht in einem gemütlichen Bett und ein ausgiebiges Frühstück am Morgen. Wer gelegentlich diesen Luxus auskosten möchte, sollte rechtzeitig eine passende Unterkunft suchen und eine Anmeldung vornehmen. Auch hier gilt, dass in Urlaubszeiten die besten Hotels, Campingplätze oder Ferienwohnungen belegt sind.

Sind all diese Punkte bedacht, steht dem Packen von Koffern nichts mehr im Wege. Achte jedoch auch darauf, notwendige Versicherungen abzuschließen, Reisepässe zu aktualisieren und eine Reiseapotheke mitzunehmen.