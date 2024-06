Rollendes Klassenzimmer 2024: Mit dem Rad auf den Spuren der Europäischen Union

»Mit dem Rad auf den Spuren der Europäischen Union«: Das ist das Motto des diesjährigen „Rollenden Klassenzimmers“, das in der letzten Schulwoche stattfinden wird. Insgesamt 25 Schülerinnen und Schüler zwischen 12 und 17 Jahren sowie 7 Betreuer und ein Begleitfahrzeug werden am 20. Juli 2024 früh morgens in Leingarten zur ersten Etappe nach Baden-Baden aufbrechen (für die letzten 3 Schultage kann eine Freistellung beantragt werden). Dabei wird auch auf dieser Etappe auch Unterstützung aus dem Schulleben sowie der Politik dabei sein, wenn die große Tour Richtung Frankreich startet. „Wir wollen ein Zeichen setzen für Umweltschutz und Klimaangelegenheiten und bewegen uns daher aus eigener Kraft mit dem Fahrrad“, so der Leingartener Arzt Dr. Karl-Friedrich Pfeil, der die Tour mitorganisiert und auch als Betreuer mitfahren wird. Am zweiten Etappenziel in Straßburg werden dann das Europäische Parlament sowie weitere Einrichtungen zu Europa und der deutsch-französischen Freundschaft besichtigt werden, wobei auch noch Zeit für einen Stadtbummel bleiben wird. Der dritte Tag ist ohne Fahrradkilometer für Besichtigungen in Straßburg geplant, bevor es am nächsten Tag weiter geht über den Eurovelo 5-Radweg nach Saverne, wo die Jugendherberge in historischen Gemäuern sowie die Besichtigung des Schiffshebewerkes die Höhepunkte sind. Die Tour geht dann weiter in das Saartal nach Saarbrücken, wo wiederum eine Besichtigung des Landtages anstehen wird. „Für uns ist es wichtig, die Entwicklung und Bedeutung der Europäischen Union besonders im Hinblick auf die deutsch-französischen Beziehungen zu verstehen, wozu diese Tour optimal geeignet ist“, so Julius Pfisterer, Schüler der 12. Klasse im Gymnasium, der schon zum fünften Mal dabei sein wird und nun auch die Tour mitorganisiert. Weitere Höhepunkte des Rollenden Klassenzimmers werden dann die Saarschleife in Orscholz sowie der Grenzort Schengen sein, der uns dann nach Luxemburg führt, ein weiterer Höhepunkt der Tour und Abschlussziel. Zurück geht es dann am nächsten Tag mit dem Flixbus, so dass die geplante Ankunft am frühen Abend in Heilbronn sein wird.

Treffpunkt zur Gepäckverladung wird am 20.J uli um 7 Uhr in Leingarten sein. Um 7.30 Uhr ist dann die Toureröffnung mit Ansprachen und Vorstellung der Sponsoren sowie der offiziellen Vetreter und Förderer. Ab 8 Uhr wird dann kräftig in die Pedale getreten in Richtung Westen. Das erste Etappenziel wird Baden-Baden sein.

Das Rollende Klassenzimmer wurde vor 20 Jahren vom Leingartener Lehrer, Olympiateilnehmer und Radprofi Ortwin Czarnowski in Leben gerufen und bisher 19 mal von ihm organisiert und durchgeführt. „Ich freue mich, dass die Idee von Ortwin Czarnowski, Sport, Bewegung, Umwelt, Klima, Politik und Gesellschaft nun fortgeführt wird und nun nach der deutsch-deutschen Wiedervereinigung auch den europäischen Gedanken mit einschließt“, so Dr. Markus Pfisterer, der ebenfalls die Tour mitorganisiert und begleitet.

Die Radfahrer werden von einem Tour- und Verpflegungsbus begleitet, der das Gepäck transportiert und für die Pausenverpflegung unterwegs sorgt. Sollte einmal die Kraft nachlassen, kann auch mal ein Stück im Bus mitgefahren werden. Die Kosten betragen 580,- Euro incl. Vollverpflegung, Unterkunft und Rückfahrt. Spenden sind herzlich willkommen und können selbstverständlich steuerlich berücksichtigt werden, da das Projekt als gemeinnützig anerkannt ist.

Nähere Informationen zur Tour sind im Internet unter www.rollendesklassenzimmer.de oder www.svleingarten.de zu finden. Interessenten können auch einfach eine email an m@die-pfisterers.de senden. Es sind noch wenige Plätze frei, die Anmeldung sollte auf Grund notwendiger Vorreservierungen möglichst zeitnah erfolgen.