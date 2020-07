Schwäbische Waldbahn: Mit Volldampf ins Vergnügen

Das ideale Urlaubserlebnis für die ganze Familie: Morgens in die Schwäbische Waldbahn steigen und eine Fahrt durch die malerischen Landschaften im Schwäbischen Wald genießen; anschließend lädt der Rundwanderweg »FeenSpuren« zu einer abenteuerlichen römischen Geschichtsstunde auf den idyllischen Naturpfaden des Waldes ein.

Über dem Schorndorfer Bahnhof steigt weißer Rauch auf. Es ist Sonntag, 10.30 Uhr und die Schwäbische Waldbahn startet ihre erste Fahrt an diesem Tag in den Schwäbischen Wald. In den Museumszügen führt die Zeitreise durch Streuobstwiesen über drei imposante Viadukte auf einer der steilsten Bahnstrecken, die das Ländle zu bieten hat, hinauf nach Welzheim. Bei einem Ausstieg an der Haltestelle Tannwald gibt es im direkt angrenzenden Stadtpark viele Angebote für die ganze Familie; hier ist gleichzeitig auch der ideale Startpunkt für den neu zertifizierten Premiumspazierwanderweg Römerwald.

Die Schwäbische WaldFee führt auf dem knapp 6 km langen Rundwanderweg auf Naturpfaden durch zauberhafte Wälder vorbei an Zeugnissen der römischen Geschichte. Unterwegs lohnt ein kurzer Abstecher zur 1438 erbauten Hagmühle mit Biergarten, der von Mai bis September sonntags geöffnet ist. Gegen Ende der Runde bietet sich ein Besuch im Archäologischen Park Ostkastell an, der die römische Vergangenheit lebendig werden lässt.

Zurück auf den FeenSpuren führt die Route wieder zu der Haltestelle »Tannwald«. Hier befindet sich ein wunderschöner Biergarten und direkt angrenzend ein Römer-Spielplatz sowie eine Minigolfanlage. Der perfekte Platz für einen gemütlichen Ausklang der Wanderung und wenn um 16.30 Uhr das Hupen und Zischen der Schwäbische Waldbahn ertönt, heißt es auf Wiedersehen im Schwäbischen Wald.

Römerwald – Gut zu wissen:

Kurzweilig: Weglänge: 5,6 km, Gehzeit ca. 2 h 15 Minuten.

Familienfreundlich: einfacher Schwierigkeitsgrad, nicht kinderwagentauglich

Alternativ: Premiumwanderweg »Dreischluchten« für sportliche Wanderer, Weglänge 13,3km, Gehzeit ca. 5h30m

www.feenspuren.de

Schwäbische Waldbahn – Gut zu wissen:

Regelmäßig: Dampf- und Dieselfahrten von April – Oktober an allen Sonn- und Feiertagen

Familienfreundlich: Die Familienkarte für 2 Erwachsene und beliebig viele eigene Kinder

Sparfuchs: Mit dem Dieselzug zum vergünstigten Tarif in den Schwäbischen Wald

www.schwaebische-waldbahn.de

Stadt Welzheim

Kirchpl. 3, 73642 Welzheim

Fon: 07182 800815