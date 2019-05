Schwungvoller Start ins Buga-Jahr

× Erweitern Die Tourist-Information in der Kaiserstraße ist der zentrale Ort in Heilbronn für touristische Beratung.

Heilbronn wird als Reiseziel immer beliebter – dies belegte nun auch die Auswertung der Besucherstatistiken aus dem ersten Quartal 2019. Obwohl der „BUGA-Effekt“ noch nicht in die Statistiken eingeflossen ist, konnte die Stadt einen erheblichen Zuwachs an Besuchern verzeichnen. Dies gab Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing, am Dienstag bekannt.

„Wir hatten bei Gästeankünften ein Wachstum von 8,7 Prozent. Aus dem Ausland hatten wir von Januar bis März 5,6 Prozent mehr Besucher als vorher, und die Hotelübernachtungen sind sogar um 10 Prozent angestiegen“, freut sich Steffen Schoch. Während viele andere Städte ein Minus schreiben, liegt Heilbronn damit über den landesweiten Werten.

Gute Hotelauslastung

Das Übernachtungsangebot in der Stadt stieg gegenüber 2018 um 23,6 Prozent auf 2.127 Betten an. Diese werden vor allem seit dem Beginn der Bundesgartenschau sehr gut genutzt. „Ich habe mit Hoteliers geredet, die aktuell von einer 70-prozentigen Bettenauslastung sprechen und sehr zufrieden sind mit dem Start des bundesweiten Großereignisses“, so Steffen Schoch.

Regen bremst touristische Angebote

Durch das schlechte Wetter im Mai wurden die touristischen Angebote der Heilbronn Marketing etwas ausgebremst. „Hop-on Hop-off“-Bus und Velo-Taxis sind stark wetterabhängig und blieben durch den Regen und die niedrigen Temperaturen bislang hinter den Erwartungen zurück. „Es ist ein stolzes Gefühl, sich mit dem Velo-Taxi über die Kaiserstraße und den Marktplatz chauffieren zu lassen“, empfiehlt der Tourismuschef den Gästen. Bereits jetzt sind knapp 2.000 Führungen mit etwa 40.000 Teilnehmern über das Buga-Gelände und City-Führungen speziell für Buga-Gäste gebucht. Geplant ist es, 3.500 Führungen bis Anfang Oktober bei den Kunden zu vermarkten. Regelmäßige Kanu-Touren, Segway-Touren und die klassischen Stadtführungen vervollständigen das Angebot.

Reiseanbieter haben Heilbronn entdeckt

Den größten Teil der Gästeführungen bilden Vereine, Jahrgangs- und Familiengruppen mit zusammen 46 Prozent, gefolgt von Unternehmen, Banken und Verbänden (17 Prozent) sowie Bildungseinrichtungen (13 Prozent). Reiseunternehmen liegen in dieser Statistik mit neun Prozent auf dem vierten Platz. Doch dies soll sich in naher Zukunft ändern. „Inzwischen haben einige große nationale Reiseanbieter Heilbronn in ihr Programm aufgenommen. Und wir sind mit Busunternehmen und Reisebüros aus dem gesamten Bundesgebiet, aus Österreich und der Schweiz in Kontakt – auch schon im Hinblick auf die Zeit nach der BUGA. Das ist ein zarter Beginn des Auslandsmarketings“, erzählt Steffen Schoch.

Aktuell kommen 98 Prozent der Reisegruppen die Führungen gebucht haben aus Deutschland. 72 Prozent davon stammen aus Baden-Württemberg, sieben Prozent aus Bayern und fünf Prozent aus Nordrhein-Westfalen. Drei Prozent der Besucher kommen aus den „neuen Bundesländern“ - insbesondere aus dem baden-württembergischen Partnerland Sachsen.

Gute Symbiose von BUGA und Innenstadt

Die BUGA habe sehr positive Auswirkungen auf die Innenstadt, weiß Steffen Schoch zu berichten. „Die Innenstadt ist bei gutem Wetter sehr gut besucht. Die Veranstaltungen wie der Marathon oder der Triathlon ergänzen sich wunderbar mit der Bundesgartenschau.“ So sei es naheliegend, dass auch der Handel zufrieden sei, da die neuen Kunden auch durchaus hochwertige Waren kaufen würden. Ein gleiches Bild ergibt sich in der Gastronomie. Gerade am frühen Abend ist die in BUGA-Nähe liegende Gastronomie sehr gut besucht.

Tourist-Information als Anlaufstelle für „Heilbronn-Fragen“

Wesentlich mehr Anfragen zu Heilbronn und der Bundesgartenschau bekommt die Tourist Information. Rund 50 bis 70 zusätzliche telefonische Anfragen werden von dort täglich beantwortet.

Auch Heilbronn-Werbemittel werden wesentlich häufiger angefragt. „Alles, was mit dem BUGA-Gartenzwerg Karl zu tun hat, ist sehr begehrt“, so Steffen Schoch. „Auch unsere Vinothek kommt sehr gut an. Viele Besucher kaufen Heilbronner Wein als Mitbringsel für zuhause.“

Wunsch nach besserem Wetter

Der Ausblick auf die kommenden Wochen und Monate steht vor allem im Zeichen des Wetters. „Es wird Zeit für gutes Sommerwetter“, wünscht sich Steffen Schoch. „Denn jedes Grad mehr Temperatur bedeutet für Heilbronn täglich rund 1.000 Besucher mehr,“ resümiert er mit einem Augenzwinkern.