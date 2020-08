Semesterticket für kluge Köpfe

Ein HNV-Semesterticket lösen können alle Studierenden, die an einem Campus der Hochschule Heilbronn oder der TUM in Heilbronn immatrikuliert sind. Das gleiche gilt für die Studierenden an Schulen bzw. Hochschulen, mit denen eine Kooperation für das Semesterticket besteht. Für die Studierenden der Dualen-Hochschule-Heilbronn gibt es das maßgeschneiderte 3-Monatsticket. Wenn Studienort, Ausbildungsort oder Wohnort nicht im selben Tarifgebiet liegen, bieten die Nachbarverbünde KVV, VRN und VVS ergänzende Anschluß-Semestertickets an. Für Studenten, die im HNV-Land wohnen, jedoch in Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, Ludwigsburg oder Stuttgart studieren, bietet der HNV das SemesterticketPLUS an. Voraussetzung für den Kauf ist die Vorlage des Semestertickets vom jeweiligen Nachbarverbund.

