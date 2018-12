Silvester in der Hauptstadt

× Erweitern Silvester Berlin Jomotours

Rutschen Sie mit jomotours in Berlin ins neue Jahr! In der Metropole Berlin feiern nicht nur die Stars auf dem roten Teppich ihre Premieren, sondern an Silvester auch über eine Million Besucher aus aller Welt den Jahreswechsel. Die Open-Air Party am Brandenburger Tor ist eine der größten und spektakulärsten Silvesterveranstaltungen und begeistert jedes Jahr. Besonders das gigantische Feuerwerk sollten Sie auf keinen Fall verpassen - ganz egal ob sie in der Menschenmenge vom Pariser Platz aus staunen oder sich lieber ein ruhigeres Plätzchen abseits suchen. Guten Rutsch!

Programmablauf der Silvesterreise in Deutschlands Hauptstadt:

1. Tag, Samstag 29.12.2018:

Abfahrt am späten Abend.

2. Tag, Sonntag 30.12.2018:

Nach der Ankunft in Berlin haben Sie den Tag zur freien Verfügung. Sie können

sich auf eine Shoppingtour begeben oder wie wäre es mit einem Museumsbesuch?

Der Check-In im Hotel erfolgt am Nachmittag, danach können Sie

den Abend in der Berliner Innenstadt verbringen. Übernachtung im Hotel.

3. Tag, Silvester 31.12.2018:

Mit einem Frühstücksbuffet starten Sie in den letzten Tag des Jahres. Anschließend

werden Ihnen bei einer dreistündigen Stadtführung die Highlights von

Berlin gezeigt. Ab dem Nachmittag steigt auf dem Pariser Platz am Brandenburger

Tor die Silvesterparty. Bestaunen Sie das Feuerwerk um Mitternacht

und feiern Sie anschließend in den Clubs von Berlin weiter. Alternativ können

Sie den Abend gemütlich mit einem Silvesterbuffet im Hotel beginnen und

dann das Silvesterfest in einer Location Ihrer Wahl verbringen. Übernachtung

im Hotel.

4. Tag, Neujahr 01.01.2019:

Nach dem Katerfrühstück im Hotel werden die Koffer gepackt und Sie treten

die Heimreise an. Die Rückankunft folgt am Abend.

Leistungen:

- Fahrt im modernen Reisebus

- 2 x Übernachtung

- 2 x Frühstücksbuffet

- Stadtrundfahrt in Berlin (ca. 3 Stunden)

- Piccolo Sekt

- City-Tax inklusive

- Berlin-Tipps (per E-Mail)

- Stadtplan

Reisepreis pro Person:

215,- im Doppelzimmer

275,- im Einzelzimmer

Termine:

29.12.18 – 01.01.19

Alle Infos und Anmeldungen bei www.jomotours.de

...oder einfach anrufen, Tel. 07031-43756-0