Drei Tage, drei Skigebiete

Für den traditionellen Skiausflug des Wirtshaus Schützenstadl Mosbach 2020 sind noch Plätze frei. Geboten wird ein dreitägiges Skiabenteuer in drei verschiedenen Gebieten, dazu ein reichhaltiges kulinarisches Angebot und viele Überraschungen ...

Nach dem traditionellen Motto »drei Skitage, drei Skigebiete« startet das Wirtshaus Schützenstadl in Kooperation mit dem Skiclub Obrigheim zwischen dem 9. und 12. Januar 2020 erneut in das Gästehaus Klawunn nach Piesendorf (zwischen Zell am See und Kaprun), um von dort aus wieder drei Skitage in den drei besten Skigebieten dieser Region zu verbringen – am Freitag in Kitzsteinhorn/Kaprun, am Samstag in Saalbach-Hinterglemm und am Sonntag in Schmittenhöhe/Zell am See.

Untergebracht sind alle Teilnehmer im neuen Bereich des Hauses in modernen Komfort-Zimmern. Darunter präsentiert sich ein abwechslungsreicher Wellnessbereich mit Naturschwimmteich und finnischer Sauna. Die Familie Klawunn bietet ein reichhaltiges Frühstück und 5-Gänge-Abendmenü. Auch ein Rahmenprogramm wird es in diesem Jahr wieder geben.

Los geht's am Donnerstag 9. Januar, um 16 Uhr vor dem Wirtshaus Schützenstadl in der Limbacher Str. 6 in Mosbach. Auf der Hinfahrt im Komfort-Reisebus wird es belegte Brötchen, Getränkeservice und jede Menge Stimmung im Bus geben. Die Rückreise erfolgt am Sonntag, 12. Januar, nach dem Skifahren. Der Preis für den Ausflug liegt bei 298 EUR ohne Skipässe und Getränke. Unter 0170-3500771 kann man sich einen Platz sichern. Die Teilnehmerzahl ist auf insgesamt 30 Gäste begrenzt.