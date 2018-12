Smarte Ticket Lösung beim HNV

× Erweitern Foto: Fotolia HNV App

Ex-Rennfahrer Nico Rosberg tourt in der TV-Werbung mit der Bahn durch die Lande. Immer an seiner Seite, ein treuer Assistent, die kostenlose App DB Navigator. Damit hat er nicht nur ein praktisches Informationssystem für Reiseauskünfte wie beispielsweise Echtzeitinformationen an der Hand, sondern auch gleich einen mobilen Ticketautomaten. Bereits 22 Verbünde sind integriert. Darunter auch der HNV. Seit Juni 2018 können über den DB Navigator und auch über den Online-Shop der Bahn HNV-Tickets für Bus, Bahn und Stadtbahn gebucht werden. Über die App sind Einzelkarten, Tageskarten und Monatskarten für Jedermann erhältlich. Zu Beginn konnten die HNV-Tickets nur über die Reiseauskunft erworben werden. Seit Oktober muss zur Ticketbuchung nicht mehr zwangsweise der Weg über die Reiseauskunft eingeschlagen werden. Neben dieser Variante besteht mit einem eigenen HNV-Fahrkarten-Shop nun auch die Möglichkeit, das gewünschte Ticket direkt zu buchen. Man kann das Ticket als Handy-Ticket in die App DB Navigator, als Online-Ticket (PDF) speichern oder als Ausdruck mit auf die Reise nehmen.

Mehr Infos unter www.h3nv.de