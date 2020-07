Landhotel Gasthof Krone-Eschental

Nach der Zeit des Wartens und Bangens hat die Krone seit dem 18. Mai wieder geöffnet. Die Inhaber Susanne und Andreas Knapp freuen sich sehr, wieder Gäste im Restaurant und im Hotel begrüßen zu dürfen. Das Hygiene- und Sicherheitskonzept funktioniert gut, sodass sie positiv in die Zukunft blicken können.

Markus Gilliar GES-Sportfoto Landhotel Gasthof Krone in Eschental Hotel Krone Kupferzell-Eschental , 01.11.2010 *** Local Caption *** ©GES/Markus Gilliar// copyright by : GES-Sportfoto, Am Herrenacker 5 , 76706 Dettenheim , Germany.

Lange war wegen der Corona-Pandemie auch in der Krone unklar, wie es weitergehen würde. Dann kam endlich die Erlösung: Das Restaurant ist seit dem 18. Mai wieder geöffnet. Gefühle von Hoffnung, Freude, Erwartungen, aber auch Skepsis bewegen Inhaber und Mitarbeiter gleichermaßen. Zuvor mussten jedoch viele Vorkehrungen getroffen werden. Mitarbeiter wurden geschult, das Hygiene- und Sicherheitskonzept wurde erarbeitet bzw. erweitert, Unmengen an Plakaten und Hinweisschildern erstellt und aufgehängt, Desinfektionsmittel und Mund-Nase-Masken angeschafft. Das Restaurant und die Terrasse wurden nach den Richtlinien vorbereitet. Jetzt ist wirklich alles bereit, allein was fehlt sind die Gäste. »Wir freuen uns riesig, wieder Gäste hier in der Krone begrüßen zu dürfen!«, so Andreas und Susanne Knapp, denn jetzt können sie wieder richtig loslegen. Mit angepasster Speisekarte und der Möglichkeit, Speisen auch für zu Hause mitzunehmen, ist die Krone gut vorbereitet.

Damit die Gäste im Sommer eine möglichst unbeschwerte Zeit verbringen können, bietet die Krone ein spezielles Sommer-Arrangement, das von Juli bis September gilt und entweder sieben oder drei Übernachtungen inklusive Halbpension und Nutzung der Freizeitetage mit Schwimmbad, Saunen und Fitnessbereich zum Sonderpreis beinhaltet. Gerade für den kleinen Urlaub in der Region ist dieses Arrangement ideal und bietet die Gelegenheit, die Umgebung ausgiebig zuerkunden.

Landhotel Gasthof Krone

Hauptstraße 40

74635 Kupferzell-Eschental

Fon: 07944-670

www.krone-eschental.de