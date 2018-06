Sommerzeit ist Urlaubszeit - Tipps für einen Städtetrip nach Hamburg

× Erweitern Flickr, Landungsbrücke, Martin Fisch

Stuttgartern wird so schnell nicht langweilig, denn die Stadt und das Umland haben in Sachen Unternehmungen viel zu bieten.

Doch wer für einen Kurztrip nicht schon wieder in Thermen & Badewelt Sinsheim fahren möchte, der kann vom Flughafen Stuttgart aus viele andere Ziele in Deutschland erreichen. Wie wäre es etwa mit einem Städtetrip in die Perle des Nordens?

Im Jahr 2017 verzeichnete der Flughafen Stuttgart 10.975.639 Fluggäste. Nur sechs deutsche Verkehrsflughäfen hatten ein höheres Passagieraufkommen, darunter die Flughäfen Berlin gesamt, Frankfurt am Main und München. Zudem gab es am Stuttgarter Flughafen laut Jahresbericht 2017 (PDF) täglich bis zu 400 Starts und Landungen zu über 100 Flugzielen weltweit. Neben Helsinki als besonderes Highlight im Sommerflugplan 2018 fliegen Airlines von Stuttgart aus auch deutsche Großstädte wie Hamburg an. Auf www.fluege.de findet man beispielsweise den passenden Flug für den nächsten Städtetrip von Stuttgart nach Hamburg.

Die Vielseitigkeit Hamburgs entdecken

In der norddeutschen Hafenstadt an der Elbe gibt es einiges zu entdecken, und vieles davon hat mit Wasser zu tun. Schließlich sind acht Prozent der Fläche von Hamburg, also 61 Quadratkilometer, mit Wasser bedeckt. Und mit 2496 Exemplaren hat Hamburg auch deutlich mehr Brücken als Amsterdam (1539). Ein Highlight sind die Wasserspiele und Wasserlichtkonzerte die im Park Planten un Blomen stattfinden. Dort befindet sich eine Wasserlichtorgel, deren Wasserfontänen synchron zur Musik tanzen. In den Abendstunden werden die Wasserfontänen von 762 Scheinwerfern unterschiedlicher Farbe angestrahlt, was für eine besondere Atmosphäre sorgt. Die Wasserlichtkonzerte finden vom 1. Mai bis zum 31. August 2018 statt und ziehen jährlich rund 300.000 Besucher an; der Eintritt ist frei.

Am besten entdeckt man die unterschiedlichen Facetten der Stadt bei einem Stadtrundgang. Doch wer Lust auf ein besonderes Erlebnis hat, der startet die Erkundungstour vom Boot aus. Die Innenstadt Hamburgs ist von Wasserwegen durchzogen, und an den Kanälen findet man viele Ausleihstationen, die Paddelboote, Tretboote oder Kanus vermieten. Die Wasserwege in der Innenstadt führen hinaus auf die Innen- und Außenalster, sodass man mit ein wenig Ausdauer auch dort paddeln kann.

Doch natürlich gibt es in der Elbmetropole auch ein paar klassische Sehenswürdigkeiten, um die man als Tourist nicht herum kommt. Ein Highlight ist die sogenannte Speicherstadt. Dabei handelt es sich um den weltgrößten historischen Lagerhauskomplex, der nicht nur seit 1991 unter Denkmalschutz steht, sondern am 5. Juli 2015 auch auf die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen wurde. Die Nutzfläche beträgt etwa 630.000 Quadratkilometer und beherbergt viele bei Touristen und Hamburgern gleichermaßen beliebte Sehenswürdigkeiten wie das Miniatur Wunderland oder den Hamburg Dungeon.

Nicht verpassen sollte man zudem den Hamburger Hafen. Er ist nicht nur der größte Seehafen in Deutschland, sondern auch der drittgrößte in ganz Europa nach dem Hafen Rotterdam und dem Hafen von Antwerpen. Die Gesamtfläche beträgt etwa 72 Quadratkilometer - damit ist der Hafen der Elbmetropole fast so groß wie die dänische Hauptstadt Kopenhagen. Die zwei kleinen Personenaufzüge an den Landungsbrücken, die 24 Meter in die Tiefe führen, fallen hingegen nur aufmerksamen Besuchern auf. Doch mit ihnen gelangt man in den Alten Elbtunnel auch St. Pauli Elbtunnel genannt. Die zwei Tunnelröhren verbinden die nördliche Hafenkante bei den St. Pauli-Landungsbrücken mit der Elbinsel Steinwerder. Mittlerweile dürfen Fahrzeuge die 426,5 Meter langen Röhren nur selten nutzen, für Fußgänger und Fahrradfahrer ist die Benutzung jedoch kostenfrei und immer erlaubt.

Abschließen sollte man den Besuch in Hamburg natürlich mit einem Fischbrötchen. Das kann man sich stilecht auf dem berühmten Hamburger Fischmarkt schmecken lassen.