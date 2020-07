Stadt Eberbach: »Sommer bei uns«

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt? Eingebettet zwischen den Hügeln des Odenwaldes liegt Eberbach, die malerische Kleinstadt am ruhig dahin fließenden Neckar, der sich wie ein silbernes Band durch die Stadt zieht. Die historische Altstadt mit den verwinkelten Gassen und den idyllischen Plätzen lädt zum Verweilen ein. Zu Fuß, per Rad oder auf dem Wasser erlebt der Besucher an den Ausläufern des Odenwaldes die beeindruckende Artenvielfalt der Auen und Wälder rund um Eberbach. Unzählige Möglichkeiten für sportlich Aktive und ein vielfältiges kulturelles Angebot machen den Aufenthalt in Eberbach zu einem genussvollen Erlebnis.

Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten gehören unter anderem der Haspelturm und das Badhaus, der Pulverturm und das Thalheim´sche Haus, der Alte Markt sowie der Ohrsbergturm mit seiner wunderschönen Aussicht. Geschichtsinteressierte können die Überreste von gleich drei Burgen erkunden; anschließend lädt die Eberbacher Flusspromenade zum entspannten Schlendern durch die Natur ein.

Für Abkühlung das Freibad Eberbach, das mit seinen insgesamt vier Becken, zwei Sprungbrettern, Wasserrutsche, Tischtennisplatten, Spiel-, Volleyball-, Basketball- und Bolzplatz sowie seinem wunderschönen Blick auf die Stadt Eberbach zu den schönsten Bädern im gesamten Neckartal gehört. Es bietet Spiel, Spaß, Fitness und Erholung für die ganze Familie.

Auf 56 Seiten hat die Stadt Eberbach viele Insider-Tipps zum »­Urlaub bei uns« zusammengefasst. Die Broschüre ist als Download auf www.eberbach.de und in gedruckter Form bei der Tourist-Info Eberbach erhältlich.

