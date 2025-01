Startklar fürs Abenteuer: Die Neuheiten auf der CMT 2025

Der Startschuss in die Reisesaison fällt mit der CMT im Januar 2025, der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit. Vom 18. bis 26. Januar öffnet die Messe Stuttgart die Tore für Reisebegeisterte. „Besonderes bei der nächsten Ausgabe der CMT haben wir viele Neuheiten und spannende Fokusthemen im Gepäck“, sagt Alexander Ege, Direktor Tourismus & Caravaning. „ Aber natürlich auch Altbewährtes– wie das gesamte Caravaning-Portfolio, Destinationen aus Nah und Fern, Urlaub auf dem Wasser, Outdoor-Abenteuer und vieles mehr.“

Neue Tochtermesse Selbstausbau: Freiheit auf vier Rädern

Im Fokus steht auf der CMT unter anderem das Thema Caravaning-Einstieg. Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren praktische Campervans, die sich als Familienfahrzeug, aber auch zum Reisen eignen, Dachzelte, die als kostengünstige Camping-Variante einfach auf ein Auto montiert werden können oder Vermietungsangebote.

Ein absolutes Highlight ist die neue Tochtermesse Selbstausbau, die von Donnerstag bis Sonntag, 23. bis 26. Januar, stattfindet. Hier schlägt das Herz der DIY-Szene! In Halle C1 dreht sich alles um den persönlichen Fahrzeugumbau – für all jene, die ihr Fahrzeug in ein echtes Zuhause auf Rädern verwandeln möchten. Von robusten Batterien und Dämmmaterialien über maßgeschneiderte Module bis hin zu speziellen Werkzeugen findet jeder Inspiration und Hilfe. Die Messe richtet sich an alle, die mit viel Motivation, aber ohne Startpunkt, ihr eigenes Fahrzeug ausbauen möchten und Unterstützung suchen, oder bereits Ausbauerfahrung gesammelt haben und nun Inspiration für weitere Projekte brauchen. Natürlich sind auch diejenigen auf der Selbstausbau richtig, die ein Standardfahrzeug haben, es aber nach persönlichen Wünschen anpassen möchten, wie etwa mit einer neuen Dusche oder maßgeschneiderter Technik. „Die Selbstausbau ist die Plattform für Inspiration und Austausch. Hier finden Interessierte alles, um ihr Traumfahrzeug zu gestalten und neue Ideen direkt in die Tat umzusetzen. Workshops und Vorführungen gibt’s vor Ort ebenfalls“, ergänzt Ege.

Nahreisen, Reisen ohne Einschränkung und Sehnsuchtsziele

Im Tourismusbereich liegt der Fokus unter anderem auf dem regionalen Reisen. Wer Deutschland auf neue, inspirierende Weise entdecken will, ist auf der CMT genau richtig! Passend dazu: die Kulturpartnerschaft mit der Europäischen Kulturhauptstadt 2025 Chemnitz und der Urlaubsregion Chemnitz Zwickau Region. Gemeinsam mit 38 umliegenden Städten präsentiert Chemnitz im Jahr 2025 die Highlights der Region. Ein eindrucksvolles Programm mit über 1.000 Veranstaltungen lädt dazu ein, die lebendige Vielfalt Deutschlands zu erleben. Einen Vorgeschmack bekommen Besucherinnen und Besucher auf der CMT.

Von Fernweh geplagt? Dann lohnt sich ein Besuch am Stand des Partnerlandes. Indien ist ein Land voller Gegensätze und Vielfalt, das seine Besucherinnen und Besucher durch eine reiche Geschichte und atemberaubende Landschaften fasziniert. Vom majestätischen Himalaya im Norden bis zu den tropischen Stränden von Goa und Kerala im Süden bietet das Land eine unvergleichliche geografische und kulturelle Bandbreite. Auf der CMT kann sich das Publikum von der Schönheit des Landes überzeugen, in einen Bann ziehen lassen von beeindruckenden Bollywood-Tänzen und Gewürze verkosten, die dem Gaumen schmeicheln.

Auch Familienreisen werden großgeschrieben. Von Erlebnisparks über Abenteuerurlaube bis hin zu Kreuzfahrten – die CMT bietet alles, was das Familienherz begehrt. Beim Reisen für alle-Tag steht die Barrierefreiheit im Mittelpunkt – mit Ausstellerinnen und Ausstellern aus dem Bereich barrierefreies Reisen, mit geführten barrierefreien Führungen über das Gelände und virtuellen Reiseangeboten.

Tochtermessen haben Highlights in petto

Auf der Fahrrad- & WanderReisen vom 18. bis 20. Januar liegt der Fokus in diesem Jahr besonders auf Wanderurlauben. Neben einer großen Mischung aus Rädern, Zubehör und Beratung sind auf der CMT 2025 auch spannende Wanderdestinationen aus elf Ländern mit dabei: von Japan, über Liechtenstein und Deutschland bis zur Mongolei. Auf der Golf- & WellnessReisen und der Kreuzfahrt- & SchiffReisen vom 23. bis 26. Januar ist ebenfalls viel geboten. Die Golf-Hostingpartner – der Baden-Württembergische Golfverband, All4Golf und Golf in Austria, laden zum Ausprobieren ein – von Driving Range bis Putting Green. Besonderer Fokus wird auf den Nachwuchs gelegt.

Nachhaltiges und zukunftsfähiges Reisen: TourCert, CT Award und vieles mehr

Wie reist man nachhaltig? Auf was muss man achten und wie sieht das Reisen der Zukunft überhaupt aus? Verschiedene Ausstellerinnen und Aussteller informieren zum nachhaltigen Reisen. Die CMT wird auch 2025 wieder zum Treffpunkt für die Fachbranche. Interessant ist zum Beispiel der Future Tourism Congress 2025. Die Fachveranstaltung, die von Montag, 20. Januar, bis Dienstag, 21. Januar, stattfindet, bietet Einblicke in die neuesten Entwicklungen und Innovationen der Tourismusbranche. Der Corps Touristique (CT) Award würdigt diejenigen Personen oder Projekte, die das Reisen nicht nur als ein Erlebnis betrachten, sondern als eine Möglichkeit, Brücken zwischen Kulturen zu bauen und gegenseitiges Verständnis zu fördern. Die Auszeichnung findet auf der CMT am Mittwoch, 22. Januar, statt. Einen Überblick über die Fachveranstaltungen gibt es auf der Website.