Streetart und Streetwear in Berlin: die besten Routen für Entdeckungsreisen in der deutschen Hauptstadt

Eigentlich sind Streetart und Streetwear längst zum Mainstream geworden. Beispielsweise die weltbekannte Sneaker-Marke Vans geht auf Schuhe zurück, die speziell für das Skateboarden gestaltet worden sind. Wirkliche Akzeptanz finden neue Kleidungsstücke und Kunstwerke bei etablierten Labels jedoch kaum. In Berlin sorgte das Museum "Urban Nation" Anfang Januar 2023 für eine Ausnahme. Es stellte eine Ausstellung von internationalen Graffiti-Künstlern als "Feature" vor, die in der deutschen Hauptstadt heimisch geworden sind. Diese sollen so eine ähnliche Anerkennung wie beispielsweise der bekannte Streetartist Banksy gewinnen können. Wer Gefallen an den Werken findet, möchte sich in Berlin vermutlich auf Entdeckungsreise begeben, um weitere Arbeiten zu sehen und vielleicht auch Streetwear zu entdecken.

Spezielle Routen erleichtern die Entdeckungsreise in Berlin

Wer sich für Streetart sowie Streetwear interessiert und in Berlin auf Entdeckungsreise gehen möchte, benötigt Hinweise, wo es sich überhaupt lohnt zu suchen. Die deutsche Hauptstadt ist schließlich groß. Die Streetartmap von Defshop ermöglicht es einem selber Routen zusammenzustellen. Hierfür gibt die Karrte nicht nur Informationen zu den einzelnen Werken, sondern vermerkt auch öffentliche Verkehrsmittel.

Interessenten können auf diese Weise ganz nach eigenem Geschmack vorgehen. Wer im urbanen Berlin unterwegs sein möchte, kann dies durch die Verweise beispielsweise tun. Gleiches gilt für Personen, die klassisches Sightseeing mit in die Routen einfließen lassen oder sich abseits von bekannten Pfaden bewegen möchten. Ein besonderer Spaß an diesem Vorgehen ist, dass regelmäßig neue Kunstwerke entstehen und bislang unbekannte Streetwear-Shops öffnen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Liebhaber völlig unbekannte Arbeiten sehen.

Ein Beispiel für neue Streetart in Berlin

Streetart ist bekannt dafür, aktuelle Geschehnisse aufzugreifen und künstlerisch aufzubereiten. Dies ist einer der Gründe, weshalb regelmäßig neue Werke entstehen. Unlängst wurde eine Arbeit der Berliner Künstler Jakob Tory Bardou und Holger Weißflog fertig, die in Wedding (Wiesenstraße) zu sehen ist. Das Werk bietet hierfür ein gutes Beispiel, beschäftigt es sich doch mit dem Ukraine-Krieg. Das Gemälde ist 40 Meter hoch und zeigt eine Frau in ukrainischer Kleidung. Diese umarmt die Silhouette eines anderen Menschen, in dessen Rücken ein Pfeil steckt. Die Arbeit trägt den Titel "absent" und soll verdeutlichen, dass Krieg Verlust bedeutet.

Eine besondere Bedeutungskraft gewinnt die Arbeit dadurch, dass sie auch in Kiew existiert - nur in gespiegelter Form. Es stammt ebenfalls von den beiden Künstlern. Diese waren erstmals 2016 in der ukrainischen Hauptstadt und malten. Längst nicht alle ihrer Werke fanden dabei Anklang, wie sie berichten. So arbeiteten sie beispielsweise zuerst an einer Friedenstaube. Die Menschen in der Stadt fanden es unangemessen, dass ihnen dieses Symbol künstlerisch nahegelegt wurde.

Social Media können auch helfen

Wer weitere Werke sucht, kann zudem über die Social Media fündig werden. Viele Streetwear-Shops und Künstler haben eigene Profile z.B. auf Instagram und verweisen hier auf Fotos ihrer Arbeiten. Sie nutzen diese Möglichkeit, um schon direkt nach der Fertigstellung darauf aufmerksam zu machen. Es lohnt sich deshalb, die favorisierten Konten regelmäßig zu besuchen. Die eigenen Routen lassen sich so gekonnt ergänzen und abrunden.