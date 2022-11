Stuttgart im Winter: Top Veranstaltungen in der kalten Jahreszeit

Stuttgart, die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg mit über 600.000 Einwohnern und einer hohen Lebensqualität, ist eine Stadt mit Anhöhen, Weinbergen, viel Wald und die Heimat von Mercedes, Bosch und Porsche. Die Stadt ist weltbekannt für ihr Ballett, ihre Oper und ihr Schauspiel. Hier können Sie den allerersten Fernsehturm der Welt finden. Des Weiteren gibt es hier die zweitgrößten Mineralwasservorkommen Europas.

Stuttgart bietet nicht nur im Sommer viel Spaß für Groß und Klein, sondern kann sich auch im Winter mit vielen Attraktionen und Veranstaltungen wirklich sehen lassen. Die Weihnachtsstadt funkelt in hellen und bunten Lichtern. Vorweihnachtliche Veranstaltungen ziehen immer wieder mit dem Duft von Glühwein und Lebkuchen viele Besucher an.

Aber auch wenn das Wetter bescheiden ist und Sie nicht in der Stadt schlendern können, gibt es viele Möglichkeiten zur Freizeitbeschäftigung. Was halten Sie von einer Besichtigung der bekannten Stadtbibliothek? Oder möchten Sie vielleicht gar nicht vor die Tür und lieber im Hotel Ihren Spaß haben? Mit einem heißen Kakao können Sie ein seriöses Online Casino besuchen und mit großer Spannung an den Walzen drehen. Spaß und Unterhaltung kommen auf jeden Fall nicht zu kurz, wenn Sie sich für einen Winterbesuch in Stuttgart entscheiden.

TOP 9 Aktivitäten im Winter: Standort Stuttgart

Wir haben uns umgeschaut und möchten Ihnen nun die besten Winterspots in der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg vorstellen. Garantiert werden Sie unter unseren Top 9 Ideen etwas für sich finden, um die kürzer gewordenen Tage und die gemütlichen Abende zu genießen.

1. Ab aufs Eis

Was wäre ein Winter ohne Schlittschuhlaufen? Eine fantastische Zeit für Groß und Klein ist hier garantiert. Die Stuttgarter Eiswelt an der Waldau sorgt mit der bekannten Eisdisco, ihren Eislaufkursen und zwei Eislaufhallen für ein großes Fahrvergnügen. Falls man keine eigenen Schlittschuhe hat, kann man sich in der Eishalle Schlittschuhe leihen.

2. Spaziergang im Schneegestöber am Schloss Solitude

Einen schönen und romantischen Winterspaziergang können Sie rund um das Schloss erleben. Neben dem bezaubernden Schloss und den Spazierwegen durch weitläufige Gärten, können Sie den Ausblick Richtung Ludwigsburg genießen.

3. Einen ausgefallenen Abend im Varieté

Wie wäre es mit einer gelungenen Abwechslung im Friedrichsbau Varieté? Einzigartige Artisten und Akrobaten warten auf Ihren Besuch! Hier darf aus ganzem Herzen gelacht und gestaunt werden.

4. Stuttgart mit der City Tour erkunden

Die Stuttgart City Tour bringt Sie im Sommer wie auch im Winter zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten. Über die Audioführung erfahren Sie alles rund um die Geschichte Stuttgarts. Da Sie jederzeit an beliebigen Punkten ein- und aussteigen können, können Sie die Stadt so erkunden, wie Sie möchten.

5. Unterm Sternenhimmel

Im Carl-Zeiss-Planetarium sind die Sterne zum Greifen nah. Denn das Sternentheater führt Sie in die atemberaubende Galaxie. In der Darbietung „Winterhimmel über Stuttgart“ sind Sie dem Sternenhimmel so nah wie nie zuvor. Beeindruckende Sternbilder vollenden das Erlebnis.

6. Glühweinduft liegt in der Luft

Was gibt es schöneres, als sich an einem kalten Wintertag mit einem heißen Getränk von innen wieder aufzuwärmen? Wenn Ihnen dieser Gedanke gefällt, dann lohnt es sich, an der Glühweintour teilzunehmen! Hier werden Sie erfahren, was mit den Weinbergen im Winter geschieht. Bei einem heißen Glühwein können Sie sich für die nächste Veranstaltung aufwärmen.

7. Schwimm-und Badespaß im Leuze

Hier erwartet Sie nicht nur Schwimm- und Badespaß vom Feinsten, sondern auch eine Saunalandschaft auf 3.300 m². Es ist eine der drei großen Thermen in Stuttgart. Das Schwimmbad in Stuttgart stellt Ihnen insgesamt über neun Schwimm- und Badebecken zur Verfügung.

8. Die Stadtbibliothek

Der Bücherwürfel ist mit seiner atemberaubenden Architektur ein optisches Highlight von Stuttgart. Die Stadtbibliothek am Mailänder Platz liegt im neuen Europaviertel und zählt zu den modernsten Bibliotheken Europas. Sie bietet über eine halbe Million Medien zum Ausleihen.

9. Glanzlichter Stuttgart

Winterpracht im Zentrum: In der besinnlichen Adventszeit erstrahlt der Schlossplatz mit einer weihnachtlichen Lichtervorstellung und acht faszinierenden beleuchteten Skulpturen. Ab Eintritt der Abenddämmerung werden die Figuren im halbstündlichen Takt mit einer Licht- und Soundvorstellung in Szene gesetzt.

Ein besonderer Tipp: Wouahou – Die Alternative zum klassischen Weihnachtsmarkt

Gebrannte Mandeln, Glühwein, Kettenkarussell und ganz viel Kommerz: Das sind die Attribute des klassischen Weihnachtsmarkts. Aber wenn es mal etwas Anderes sein darf, lädt Sie das Wouahou Weihnachtsdorf erneut dazu ein, das Fest noch einmal neu zu denken. Denn Shopping-Trubel und Geschenke-Druck gibt es hier nicht. Stattdessen begrüßt Sie alljährlich am Marienplatz ein etwas anderer Weihnachtsmarkt, der nachhaltigen und vor allem bewussten Konsum zum Ziel hat.

Nun haben Sie einen kleinen Einblick zu den Veranstaltungen und Aktivitäten in der kalten Jahreszeit in Stuttgart erhalten. Es ist also für jede Wetterlage und Stimmung ein passendes Angebot für Sie dabei.

Egal, ob Sie den herrlichen Weihnachtsmarkt besuchen, eine City Tour erleben möchten oder einfach mit einem heißen Kakao oder Glühwein einem Buch den Abend widmen möchten. Am wichtigsten ist doch nur, dass Sie und Ihre Liebsten Spaß haben.