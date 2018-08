Thailand: Das sollte man wissen

× Erweitern Foto: Unsplash

Thailand. Das Land des Lächelns. Das Land mit den unzähligen Bergen und Hügeln. Grüne Natur und eine Artenvielfalt, wohin man sieht. Tradition Kultur und Religion werden hier großgeschrieben.

Thailand ist ein Land, welches gerade Junge Backpacker nach dem Studium oder der Ausbildung als Reiseziel wählen, wenn es darum geht, Auslandserfahrung zu sammeln. Thailand bietet allerdings nicht nur für abenteuerlustige Reisende, welche nicht zu viel Geld investieren wollen, das passende Ziel. Denn hier ist wirklich für jeden was geboten. Von der kleinen Thaihütte am Strand über ein erschwingliches Resort, bis hin zur luxuriösen Villa mit Pool auf dem Berg. Was viele aber nicht wissen, Thailand hat viele Gesichter, und wenn man hinter das Lächeln sieht, erkennt man ein Königreich mit strengen Regeln, welches von Korruption und Geldgier geprägt ist. Daher ist es wichtig, sich ausreichend auf die Reise nach Thailand vorzubereiten und wichtige Dinge, wie wir sie in folgenden Artikel beschreiben werden, zu beachten.

Die Königsfamilie

Die Thailänder sind ein sehr stolzes Volk und das wird man bei seiner Reise auch schnell bemerken. Vor allem auf die Königsfamilie legen die Thais sehr viel Wert. So wurde der alte König Bhumibol Adulyadej verehrt wie ein Superstar, wobei das Straßenbild in jeder einzelnen Provinz von gigantischen Plakaten und Bildern von ihm und seiner Familie geprägt war und auch nach seinem Tod immer noch ist. Auch, wenn jetzt vermehrt das Bildnis seines Sohnes, dem neuen König Maha Vajiralongkorn zu sehen ist.

Nach dem Tod von König Bhumibol Adulyadej stürzte für viele Thailänder eine Welt zusammen und sie trauerten um ihn wie über den eigenen Vater, und das für ein ganzes Jahr. In dieser Zeit durfte nicht gefeiert werden, was vor allem Partyinseln wie Koh Phangan, wo die Fullmoon-Party ihren Ursprung hat, gemerkt haben. Der Respekt der Königsfamilie gegenüber ist also sehr groß. Und das erwartet das Volk und das Gesetz auch vom Tourismus. Das heißt, alle Gegenstände, wo das Bildnis des Königs oder seiner Familie zu sehen ist, muss mit dem nötigen Respekt behandelt werden.

Ein gutes Beispiel hierfür ist der Geldschein. Sollte es passieren, dass ein Geldschein herunterfällt, ist es zu vermeiden darauf zu steigen, um vielleicht zu verhindern, dass er weg fliegt. Denn wenn man Pech hat, sieht das der Falsche und man wird wegen Majestätsbeleidigung angeklagt, was hohe Strafen mit sich bringen kann. In der Regel wird mit „normalen“ Touristen zwar nicht so streng verfahren, aber es schadet nicht, zu wissen, was einen erwarten kann.

Der Buddismus

Wie bereits erwähnt, wird der Glaube in Thailand großgeschrieben. So bekennen sich in etwa 95% der Thailänder zum Buddhismus und leben diesen in der Regel auch.

Auf Thailands Straßen, ganz egal wo man sich befindet, wird man immer wieder mal den einen oder anderen Mönch sehen. Es ist auffallend, wie viele es davon gibt und das liegt nicht zuletzt daran, dass viele dieser Mönche nur „Mönche auf Zeit“ sind. Denn es gehört zur Tradition der Thailänder, dass jeder junge Mann mindestens einmal für eine gewisse Zeit im Tempel gelebt hat. Das hat den einfachen Grund, dass das Nirvana im Buddhismus als Ziel gilt und das kann man nur dann erreichen, wenn man den Kreislauf von Geburt und Wiedergeburt durchbricht, was in erster Linie durch die Absage aller Reichtümer und des Wohlstands passieren soll. Allerdings muss man dazu sagen, dass ähnlich wie in allen Religionen der Wohlstand mittlerweile selbst in den Klöstern eine große Rolle spielt.

Des Weiteren sind die Thailänder sehr abergläubisch und tragen daher fast alle Amulette (meistens mit dem Abbild Buddhas) um den Hals, welche sie schützen sollen.

Doch auch die kleinen schönen Häuschen oder sagen wir Tempel, welche auf jedem Grundstück zu finden sind, fallen auf. Und diese beherbergen laut den Thais die allgegenwärtigen Geister (phii), welche Haus und Land schützen sollen. Gnädig gestimmt werden die Geister dann durch Blumen, Wasser, Reis und Räucherstäbchen aber auch ein Glas mit SangSom (Rum) eine Cola oder Fanta sind manchmal zu finden.

Kriminalität

Im Grunde genommen muss man sich in Thailand als Tourist keine Sorgen machen. Selbst in Bangkok, während der Wahlproteste ist man als Tourist relativ sicher unterwegs. Dennoch ist es nie falsch, in jeglicher Situation Vorsicht walten zu lassen. Am besten geht man als Tourist solchen Veranstaltungen aus dem Weg, und vor allem legt man sie niemals mit einem Thailänder an.

Wegen Diebstählen muss man sich eigentlich auch keine Sorgen machen. Natürlich kann es immer wieder mal vorkommen, dass ein solcher Fall eintritt. Allerdings liegt es nicht in der Natur eines Thailänders, zu stehlen. Das hängt allein schon mit der Religion zusammen. Die Thais selbst lassen nicht zu selten ihren Schlüssel am Roller oder dem Auto stecken. Und das ist doch ein gutes Indiz dafür, wie entspannt die einheimischen selbst mit dem Thema umgehen.

Welche Provinzen als Tourist allerdings gemieden werden sollten, sind, Pattani, Yala und Narathiwat. Denn dort versuchen Terroristen immer wieder ihre Unabhängigkeit von Thailand zu erreichen, indem sie Bombenanschläge verüben.

Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist das Thema mit Drogen. Denn der Besitz von Drogen, (auch weiche Drogen wie Marihuana) als auch der Konsum, werden in Thailand sehr hart bestraft. Wer also Partys wie zum Beispiel die Fullmoon Party besuchen möchte, muss äußerste Vorsicht walten lassen. Denn hier werden sogar Ausländer von der Polizei bezahlt, um Konsumenten ausfindig zu machen, indem sie über das Festgelände gehen und Leute fragen, ob sie etwas kaufen wollen. Ein Kauf, und schon schnappt die Falle zu!

Je nachdem, wie viel und vor allem was man bei sich trägt, fallen die Strafen dann auch aus. Wenn es nur ein wenig Marihuana ist, kann man die Beamten meist mit genug Geld milde stimmen. Bei chemischen Substanzen hört der Spaß allerdings auf. Hier drohen hohe Gefängnisstrafen, von lebenslang bis hin zur Todesstrafe, welche in der Regel aber eher für die einheimischen „Verbrecher“ gilt.

Mücken/ Moskitos

In den meisten Hotels findet man in den Zimmern kein Moskitonetz, da es sich hier in der Regel um geschlossene Räume handelt. Daher ist es immer wichtig, die Türen gerade zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang geschlossen zu halten. Da die Gefahr besteht (wenn auch nur gering) sich mit dem Denguefieber anzustecken, welches vor allem bei Kindern und geschwächten, alten Menschen auch zum Tod führen kann.

Die ersten Anzeichen von plötzlichem hohen Fieber sollten daher nie auf die leichte Schulter genommen werden. Ein kurzer Besuch im örtlichen Krankenhaus, um einen Dengueschnelltest durchführen zu lassen, sollte auf jeden Fall drinnen sein.

Um sich außerhalb vor Mücken zu schützen, gibt es in den zahlreichen Supermärkten, welche an jeder Ecke zu finden sind, Mückensprays, mit denen man sich und die Familie einsprühen kann.

Das Essen

Thai Food ist auch hier in Deutschland sehr beliebt. Allerdings ist es schon etwas anderes, wenn man die Köstlichkeiten direkt im Land des Ursprungs genießen darf. Das Essen ist in der Regel immer frisch, sehr bekömmlich und vor allem aber gesund. Allerdings kochen die Thais sehr scharf und mit viel Chili. Da kommt man als Europäer schnell ins Schwitzen, selbst wenn man daheim gerne mal ein wenig schärfer isst. Die Thai-Schärfe ist eine ganz andere Hausnummer. Also bloß keine Wetten abschließen wer das schärfste Essen verträgt. Daher sollte man darauf achten, dass man sein Essen nicht zu scharf bestellt. Und wer ganz auf schärfe verzichten möchte, spricht einfach die Worte „mai peht“, was „nicht scharf“ bedeutet.