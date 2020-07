Touristikgemeinschaft Schwäbische Ostalb: Herzlich Willkommen

Die Schwäbischen Ostalb ist eine Region die sich durch ihre Vielfältigkeit und landschaftlichen Gegensätze auszeichnet. Sie ist wohl eingebettet zwischen Albhochfläche, Albtrauf und Albvorland und geprägt durch geologische Besonderheiten und einer bewegten Geschichte. Der Gast findet eine Region mit spannenden und abwechslungsreichen Ausflugszielen, kulturellen Highlights und einem gut ausgebauten Rad- und Wanderwegenetz. Die Schwäbische Ostalb ist eine Kulturlandschaft und gleichzeitig eine Region zur aktiven Erholung.

Pulsierende Städte sowie malerische Ortschaften laden mit ihrem umfangreichen und vielfältigen kulturellen Programm ein, entdeckt zu werden. Städte wie Aalen und Ellwangen warten mit zahlreichen Veranstaltungshighlights auf und fordern zu einem Bummel durch Fachwerkgässchen und historische Stadtzentren auf. Aber auch die kleineren malerischen Ortschaften, teilweise als Erholungsorte prädikadisiert, warten darauf, erkundet zu werden. Historisch und gleichzeitig modern, so lässt sich die Stadt Aalen am Kocher treffend beschreiben. Die Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern und vielen Einkaufsmöglichkeiten sowie zahlreichen Cafés und Restaurants verbreitet ein mediterranes Flair. Mit dem mehr als 1.250 Jahre alten Ellwangen an der Jagst hält die Ferienregion ein besonderes Stadtjuwel bereit. Bei einem Streifzug durch die Straßen und Gassen spürt man auf Schritt und Tritt das historische Ambiente und die geistliche Vergangenheit der Stadt – Madonnenfiguren grüßen aus den Nischen prächtiger Barockhäuser.

Das Ellwanger Seenland ist über die Autobahn A7 bequem zu erreichen. Wald- und seenreich ist die Landschaft und wer Camping liebt, ist hier genau richtig. Acht Campingplätze liegen direkt an den idyllischen Gewässern, bieten ruhige Badeoasen, schöne Sandstrände und Wassersport für jedermann.

Bewegungshungrige können direkt von den Stellplätzen aus zu kurzweiligen Ausflügen starten. Wer gerne wandert, findet viele Möglichkeiten Die Rad- und Wanderwege in der Region sind abwechslungsreich und halten tolle Sehenswürdigkeiten bereit. Auf 13 ausgeschilderten Touren kann man die schwäbische Ostalb mit dem Rad erkunden. Am Wegesrand liegen wahre Kleinode, Naturschönheiten und Plätze, die zum Verweilen einladen.

Touristikgemeinschaft Schwäbische Ostalb

Marktplatz 30, 73430 Aalen

Fon: 07361-52 0, www.schwaebische-ostalb.de