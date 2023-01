Urlaub der besonderen Art: Mieten Sie ein Boot ganz ohne Führerschein!

Diesen Urlaub werden Sie nie vergessen. War Ihnen der Pauschalurlaub auch schon immer zu langweilig? Wünschen Sie sich mehr Abwechslung und möchten Sie Dinge sehen, die anderen verborgen bleiben? Egal, ob auf Mallorca, in Kroatien oder an der Costa del Sol – mit einem Bootstrip verändern Sie die Qualität des Urlaubs. Die beste Nachricht: Sie benötigen keinen Führerschein, denn Ihre Yacht können Sie ganz einfach mit Skipper buchen. Lassen Sie sich auf ein ganz besonderes Abenteuer ein!

Entfernte Orte entdecken – die Vorzüge Ihrer Bootstour

Klassische Strände gibt es buchstäblich wie Sand am Meer, doch während der Hauptreisezeit herrscht hier Hochbetrieb. Sie möchten etwas mehr Ruhe genießen und sich einfach mal erholen? Bei Ihrer ganz persönlichen Bootsfahrt gelangen Sie zu jenen Buchten, die Ihnen an Land verwehrt bleiben. Freie Natur, keinerlei laute Störungen durch andere Urlauber und wunderbare Strandmomente erwarten Sie. Alles, was Sie für den Hochgenuss tun müssen ist ein Boot mieten. Beim Anbieter Click&Boat können Sie zwischen verschiedenen Bootsarten wählen und sich frei entfalten.

Kein Massentourismus – an Deck genießen Sie Ruhe pur

Mallorca, Ibiza und auch Sardinien sind Traumurlaubsziele, führen aufgrund von Massentourismus aber schnell zu Stress. Überall Lärm, ständige Hektik, keine Chance den Alltag einfach mal abzuschütteln. Genau jetzt ist die richtige Zeit gekommen ein Boot zu mieten und einfach rauszufahren. Sie werden nicht von Menschenmassen gestört und können die Schönheit der Natur in vollen Zügen genießen. Es ist eine perfekte Möglichkeit, um dem Alltagsstress zu entfliehen und sich zu entspannen.

Sie benötigen keinen Führerschein – Skipper als treuer Begleiter

Haben Sie bislang immer auf den Urlaub an Deck verzichtet, weil Sie keinen Bootsführerschein haben? Keine Sorge, Sie können alle Arten von Booten mieten, vom Katamaran bis zum Hausboot. Ein erfahrener Skipper begleitet Sie auf Ihrer Reise und sorgt dafür, dass Sie sicher ans Ziel gelangen. Sie können sich also ganz auf das Entdecken und Genießen konzentrieren, anstatt sich Gedanken über das Steuern des Bootes zu machen. Der Skipper kennt sich bestens in der Gegend aus und kann Ihnen wertvolle Tipps und Empfehlungen geben, was es zu entdecken gibt. Wenn Sie Ihre Ruhe möchten, zieht sich Ihr Skipper diskret zurück und stört Sie nicht weiter.

Die schönsten Reiseziele mit dem gemieteten Boot für 2023

Die Coronakrise hat Reisen schon seit 2020 fast unmöglich gemacht. Ein Grund mehr, warum Sie jetzt das Fernweh ausleben und sich in den Urlaub begeben sollten. Es ist Zeit für Erholung und auf dem Boot finden Sie die nötige Ruhe. Lernen Sie wunderschöne Regionen in Europa kennen, selbst in Deutschland können Sie mit dem Boot Abenteuer erleben! Zu den beliebtesten Reisezielen 2023 gehören Malta, Ibiza, Mallorca, Kroatien, Zadar, Frankreich, Sardinien und natürlich Deutschland selbst. Wohin es Sie zieht, entscheiden Sie ganz allein.

An all diesen wunderbaren Urlaubsorten können Sie ein Boot mieten und die Welt aus einer anderen Perspektive kennenlernen. Umrunden Sie Ibiza mit einem Segelboot oder starten Sie zu Ihrer Katamaran-Tour in Kroatien. Die Abenteuer liegen an Deck des Bootes, Sie müssen nur einsteigen.