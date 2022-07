Urlaubsreise mit dem Auto - Mit diesen Tipps gelingt sie

Auch in diesem Jahr sehnen sich wieder viele Menschen danach, in die Ferne zu schweifen und den Stress des Alltags für eine Weile zu vergessen. Das Auto rangiert auf der Liste der dafür genutzten Verkehrsmittel nach wie vor ganz vorne. Worauf zu achten ist, damit die Fahrt in den Urlaub zum perfekten Auftakt für die Reise wird, sehen wir uns hier in diesem Artikel an.

Die Technik prüfen

In einem ersten Schritt ist es wichtig, die technischen Aspekte der Fahrt im Blick zu haben. Wer mit dem Auto in den Urlaub fahren möchte, legt an einem Tag oftmals mehrere hundert Kilometer zurück. Für jedes Auto stellt dies eine besondere Form der Belastung dar. Aus dem Grund ist es wichtig, die Technik des Wagens und den Zustand der Verschleißteile im Vorfeld noch einmal genau in Augenschein zu nehmen.

Manchmal genügt schon ein kurzer Blick, um sich vom Zustand der einzelnen Teile zu überzeugen. Was ein umfassender Check beinhalten sollte, stellt der ADAC auf seiner Seite dar. Wer selbst nicht über die nötigen Fachkenntnisse verfügt, der kann auch den Weg in die Werkstatt antreten, um dort einen Blick auf das Auto werfen zu lassen. Die geringen Kosten, die dabei anfallen, sind am Ende des Tages gut investiert. Schließlich sinkt zum Beispiel das Risiko einer Panne erheblich. Diese könnte wiederum die geplante Erholung des Urlaubs schnell zunichte machen.

Für Stauraum sorgen

Ein wichtiger Vorzug des Autos auf einer Urlaubsfahrt ist die Möglichkeit, problemlos viel Gepäck mitnehmen zu können. Hier offenbaren sich deutliche Vorteile gegenüber dem Zug und auch im Vergleich zum Flugzeug. Besonders Familien benötigen für ihren Urlaub deutlich mehr Stauraum, gleiches gilt für Camper, die deutlich mehr Utensilien mit an ihr Reiseziel nehmen, als es Urlauber in einem Hotel je tun würden.

Ein großer Kombi ist ein guter Start, um viel mit in den Urlaub nehmen zu können. Darüber hinaus sind Dachboxen eine gute Lösung, um für noch mehr Platz zu sorgen. Sie erweisen nicht nur im Skiurlaub ihre Praxistauglichkeit, sondern sind auch im Sommer eine wertvolle Unterstützung. Die meisten hochwertigen Fahrzeuge verfügen über die entsprechenden Vorrichtungen, um sie problemlos tragen zu können.

Pausen einplanen

Wer über viele Stunden auf der Autobahn fährt, um dem Urlaubsziel langsam näher zu kommen, der setzt sich als Fahrer einer starken Belastung aus. Nicht umsonst raten Experten dringend dazu, auf die nötige Anzahl an Pausen zu achten. Diese bieten die Möglichkeit, wieder neue Kraft zu sammeln und sich mit voller Konzentration zurück auf die Straße zu begeben.

Je aktiver die Pause gestaltet werden kann und je mehr es dort zu sehen gibt, desto größer ist auch die damit verbundene Erholung. Aus dem Grund ist es sehr zu empfehlen, schon im Vorfeld beim Blick auf die Karte einige Orte auszumachen, die sich für einen Abstecher eignen. Auf diese Weise lässt sich verhindern, dass jede Pause nur auf einer Raststätte mit viel Lärm und wenigen guten Angeboten stattfindet. Obwohl dies die Zeit bis zur Ankunft etwas verlängert, ist damit doch ein erholsamer Effekt verbunden.