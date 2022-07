Urlaubszeit – so vermeidet man Stress

Urlaub steht für Entspannung. Doch gerade bei größeren Reisen kommt es immer wieder zu viel Stress, der die Urlaubsfreude trübt. Um das zu vermeiden, sollte man ein paar Tipps beachten, mit denen sich die Stressgefahr reduzieren lässt.

Rechtzeitig packen mit To-do-Liste

Es ist ein Phänomen, welches sich beinahe jedes Jahr wiederholt und für viel Stress und schlechte Laune sorgt: das zu späte Packen. Dabei ist das einer der Punkte, die man besonders einfach umsetzen kann, um den Stress zu vermeiden.

Hilfreich ist es, hier auf eine To-do-Liste zurückzugreifen. Bei einem Flug wird dabei erst einmal geklärt, wie groß und schwer das Gepäck sein darf. Außerdem schreibt man auf, was man alles in den Urlaub mitnehmen möchte. Eine Woche vor der eigentlichen Abfahrt beginnt man dann, die ersten Sachen zu packen. Das sind in der Regel Dinge, die bis zur Abfahrt nicht mehr benötigt werden.

Andere Gegenstände, wie zum Beispiel die Zahnbürste, können selbstverständlich erst zum Schluss eingepackt werden. Durch das rechtzeitige Packen wird auch verhindert, dass man etwas vergisst, was dann im Urlaub fehlt. Auch ein solcher Vorfall kann nämlich die Urlaubsfreude trüben.

Rechtzeitige Anfahrt bei Flügen

Wer mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegt, hat in der Regel ohnehin schon mehr Stress. Schließlich gilt es, die Gepäckvorgaben einzuhalten und gerade Langstreckenflüge sind zudem auch eine körperliche Belastung. Ein wichtiger Punkt, mit dem man den Flugstress deshalb reduzieren kann, ist die rechtzeitige Anfahrt.

Gerade dann, wenn man sich in dem Flughafen noch nicht so gut auskennt, kann es etwas länger dauern. Wichtig ist deshalb, dass man die Abfahrt so plant, dass man mindestens zwei Stunden vorab dort eintrifft. Bei Langstreckenflügen sollte etwas mehr Zeit eingeplant werden.

Damit das funktioniert, empfiehlt es sich zudem, sich vorab über das Parken am Flughafen Stuttgart zu informieren. Denn gerade zu Stoßzeiten, wie im Sommer, kann es für Dauerparker schwer sein, einen Platz zu finden. Wenn die Möglichkeit besteht, sollte ein Parkplatz vorab reserviert werden, damit es nicht zu Verzögerungen kommt.

Den Absprung von der Arbeit schaffen

Vielen Arbeitnehmern gelingt es nicht, entspannt in den Urlaub zu starten, weil sie auf der Arbeit gestresst sind. Mal sind es Projekte, die noch rechtzeitig fertiggestellt werden müssen, ein anderes Mal ist es die fehlende Urlaubsvertretung, die für Stress auf der Arbeit sorgt. Hier ist es wichtig, den Urlaub rechtzeitig anzukündigen und entsprechende Absprachen zu treffen, damit nicht kurz vor dem Urlaub noch ein Berg an Arbeit auf dem Schreibtisch landet.

Wer noch viele Arbeiten vor der Abreise erledigen muss, verfällt häufig in einen Stressmodus und überarbeitet sich. Dadurch startet man nicht nur gestresst in den Urlaub, sondern riskiert auch, während der freien Tage krank zu werden. Durch den Arbeitsstress wurden die Symptome lange Zeit unterdrückt und kommen mit der Entspannung an die Oberfläche. Ein Phänomen, welches als Poststress-Syndrom bezeichnet wird.

Fazit

Urlaubsstress muss nicht sein. Wer rechtzeitig mit den Vorbereitungen beginnt und richtig plant, kann unnötigen Stress vermeiden und sich voll und ganz auf die kommenden Tage und Wochen der Entspannung freuen.