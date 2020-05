Urlaubsziel Deutschland: Diese unterschätzten Regionen sind einen Besuch wert

Flughäfen und Landesgrenzen sind weiterhin geschlossen und die weltweite Reisewarnung gilt mindestens noch bis zum 14. Juni. Der internationale Reiseverkehr wird sich auch in den kommenden Monaten noch nicht wieder normalisieren.

Doch es gibt erste Anzeichen dafür, dass Reisen innerhalb von Deutschland schon bald wieder möglich sein könnten. Mecklenburg-Vorpommern heißt bereits über Pfingsten Touristen wieder willkommen. Auch wenn die Enttäuschung über einen geplatzten Osterurlaub noch nicht ganz überwunden ist, lohnt sich ein Blick auf Deutschlands Urlaubsorte - und dabei vor allem auf die Regionen, denen bisher noch nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde.

Urlaubsguru hat vier unbekanntere Reiseziele zu typischen Urlaubsregionen zusammengestellt, die das Reiseland Deutschland von der schönsten Seite zeigen.

1. Brandenburg

Ob Städtetrip, eine Auszeit am See oder im Grünen - Brandenburg hat viel zu bieten. Naturfreunde sollten sich eine Kanutour über die Spreeverzweigungen und Fließen im von der UNESCO anerkannten Biosphärenreservat Spreewald nicht entgehen lassen und die dort typische Mahlzeit aus Kartoffeln mit Quark und Leinöl probieren. Die Stadt Potsdam eignet sich mit dem Schloss Sanssouci, dem Filmpark Babelsberg und einem Abenteuerpark für einen Städtetrip. Wer einfach nur die Seele baumeln lassen und dabei aufs Wasser blicken möchte, der findet am Werbellinsee die richtige Urlaubsunterkunft. Von Baumhäusern über alte Herrenhäuser bis hin zu Hausbooten - Brandenburg hat aufregende Unterkunftsarten zu bieten, die den Urlaub zum Highlight werden lassen.

2. Harz

Das Mittelgebirge in Niedersachsen dehnt sich über eine große Region mit vielseitigen Orten aus. Für Entspannung sorgen Wellnesshotels mit Spa-Angeboten, Sole-Thermen oder Sauna-Erlebniswelten. Ausflugstipps für Familien sind der Baumwipfelpfad Harz und der Hochseilgarten Skyrope. Bei einer fünfstündigen Luchs-Tour lernen Wanderer den Naturpark nicht nur besser kennen, sondern bekommen auch seine tierischen Bewohner zu Gesicht. Mit einem Abstecher nach Goslar oder einer herausfordernden Wanderung auf den Brocken wird der Aufenthalt im Harz zu einem abwechslungsreichen Erlebnis.

3. Thüringen

Durch die historischen Städte Erfurt und Weimar ist das Bundesland vor allem bei Kulturreisenden beliebt. Aber auch das UNESCO-Weltkulturerbe Wartburg, das hoch über Eisenach thront, und das UNESCO-Weltnaturerbe Hainich, das mit seiner unberührten Natur besticht, sind einen Besuch wert. Hinzu kommt das Städtedreieck Bad Langensalza, Eisenach und Mühlhausen mit seinen historischen Altstädten. Für Aktivurlauber eignet sich der Thüringer Wald und das Schiefergebirge - 33 Prozent des Landes sind Waldfläche. Rund 7.000 Kilometer Wanderwege bieten jede Menge Möglichkeiten für mehrtägige Touren.

4. Seen in Bayern

Wer springt nicht gern zur Abkühlung an einem warmen Sommertag in einen See? In Bayern gibt es eine Vielzahl an Seen, die alle auf ihre eigene Art und Weise besonders sind. Der Walchensee zählt mit seiner türkisblauen Farbe sowie den Wäldern und Bergen in der Umgebung zu den schönsten Seen in Deutschland. Der Schliersee lässt sich gut zu Fuß oder auf dem Rad umrunden und punktet mit Freizeitangeboten wie Wasserski oder einem Hochseilgarten. Ebenfalls ideal für eine Auszeit in Bayern ist der Wöhrsee. Er liegt an der Grenze zu Österreich und ist mit einer maximalen Tiefe von nicht mal vier Metern ein perfekter Badesee für die ganze Familie. In der Region gibt es zudem viele Ausflugsziele wie das Kloster Raitenhaslach oder die Burganlage Burghausen.

