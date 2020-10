Urlaubsziele: Reif für die Insel?

Inselurlaub ist immer etwas ganz Besonderes: Auf einer Insel ist man vom Meer umgeben und es ist meistens windig. Die Menschen leben von und mit dem Wasser vor ihren kilometerlangen Küsten. Ob schroffe Felsküste oder lange Sandstrände - der Erholungswert für Besucher ist außerordentlich hoch. Die Temperaturschwankungen übers Jahr sind in der Regel geringer als auf dem Festland, sodass viele Inseln ganzjährig als Reiseziele geschätzt sind. Kultur und Küche haben oft charmante Eigenheiten entwickelt und Naturfreunde treffen bei Wanderungen auf endemische Tier- und Pflanzenarten.

Schnell erreichbare Balearen

Mallorca ist noch immer die beliebteste Urlaubsinsel der Deutschen: Türkisblaues Meer, herrliche Sandstrände und einsame Badebuchten sowie eine abwechslungsreiche Naturlandschaft und kulturelle Vielfalt erwarten die Urlauber. Am besten erkundet man Mallorca mit einem gemieteten Auto, mit dem sich die abgelegenen Dörfer, die Hauptstadt Palma und weitere Sehenswürdigkeiten bequem erreichen lassen. Die kleinen Schwesterinseln Menorca und Formentera sind vor allem bei Ruhe suchenden Gästen beliebt, die die erholsame Beschaulichkeit an den traumhaften Stränden schätzen. Ibiza wiederum ist bei jungen Urlaubern sehr gefragt, die ihre freie Zeit auf Partys und in Strandcafés verbringen möchten.

Ganzjährig beliebte Kanaren

Der Archipel der Kanarischen Inseln liegt vor der Küste Westafrikas und besteht aus insgesamt sieben Hauptinseln. Der beeindruckende Atlantische Ozean, faszinierende Vulkanlandschaften, subtropisches Klima mit ganzjährig angenehmen Temperaturen sowie wahrhafte Traumstrände erwarten die Gäste. Viele ältere Leute verbringen aufgrund des milden Klimas den ganzen Winter dort.

Teneriffa ist perfekt für Aktivurlauber, die wandern, windsurfen oder tauchen möchten. Badeurlauber finden über 40 teils weiße, teils schwarze Strände vor. Gran Canaria erwartet seine Besucher mit quirligem Großstadtleben, einer kilometerlangen Promenade und wunderschönen Sandstränden. Fuerteventura ist das beste Ziel für Surfer, Lanzarote begeistert Fans von Vulkanen. Die kleineren Inseln bieten viel Erholung vor einer atemberaubenden Naturkulisse.

Vielfältige griechische Inseln

Die griechischen Inseln sind ideal fürs Inselhopping mit einem Boot oder Segelschiff. Aber natürlich lohnt es sich auch, den Urlaub auf nur einer der 220 bewohnten Inseln zu verbringen. Die Entscheidung für die persönliche Lieblingsinsel ist allerdings gar nicht so leicht getroffen - die Kykladen, die Ionischen Inseln sowie die Inselgruppe Dodekanes sind allesamt gleichermaßen bezaubernd. Urlauber finden dort kristallklares Wasser, traumhafte Puderzuckersandstrände, die schmackhafte mediterrane Küche und herzliche Gastfreundschaft.

Kreta, die größte Insel Griechenlands, lockt mit rosafarbenen Sandstränden, einsamen Badebuchten und der besten Wasserqualität im gesamten Mittelmeerraum. Atemberaubende Berglandschaften mit idyllischen Bergdörfern und antike Kulturstätten sorgen für Abwechslung. Korfu ist eine der grünsten Inseln des Landes und bezaubert mit einer historischen Altstadt, langen Strandpromenaden und traumhaften Buchten. Die seit den 1960er-Jahren bei den Deutschen ungebrochen beliebte Insel Rhodos punktet mit ihrer Vielseitigkeit. Wer eine malerische Kulisse mit den für die griechischen Inseln typischen weißen Häusern und blauen Dächern sucht, der findet auf Santorini die reizvollsten Fotomotive. So oder so empfiehlt es sich, die Urlaubstage entspannt in einer Taverne bei einem Glas Rotwein ausklingen zu lassen.

Wer nicht fliegen oder mehrere Reisen pro Jahr unternehmen möchte, für den ist auch ein Urlaub in der Heimat lohnenswert. Heilbronn und die Region haben viel Sehenswertes, zahlreiche Aktivitäten und jede Menge Erholung zu bieten