Mehr als zwei Millionen Besucher werden zur Bundesgartenschau in Heilbronn erwartet. Mitten in der Stadt gelegen, ist die Buga besonders gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Vom Bahnhof ist es nur ein kurzer Fußweg zum Haupteingang beim Science Center »experimenta«.

Bus und Bahn

Die Verkehrsverbünde HnV und Heilbronner Kreisverkehr bieten ein Kombiticket an. Mit Buga-Tageskarte ist die Anreise kostenlos; mit Dauerkarte fahren erwachsene zum halben Preis und lösen einen Kindereinzelfahrschein. zusätzlich gibt es ein Kombiticket, mit dem man aus ganz Baden-Württemberg mit öffentlichen Verkehrsmitteln günstig zur Buga fahren kann. Für Reisebusse stehen am eingang Wohlgelegen bis zu 150 Parkplätze zur Verfügung. Mit bis zu 400.000 Reisebus-gästen wird gerechnet. Die Bahn stellt schnelle Direktbusse bereit und Heilbronn wird während der Buga ans iC- und iCe-netz angebunden.

Fahrrad und e-Bike

Für Fahrradfahrer stehen in Parkhäusern und auf Abstellflächen etwa 800 bewirtschaftete Parkplätze zur Verfügung: ein Concierge nimmt das Rad in empfang, stellt es ab und händigt es dem Besitzer bei der Abholung wieder aus. Der Parkplatz ist bewacht.

PKW

Autofahrer finden mit bis zu 5.100 Parkplätzen ausreichend Parkmöglichkeiten. Die Parkflächen befinden sich am eingang Wohlgelegen und auf der Theresienwiese. An Wochenenden und Feiertagen kommen weiter 790 öffentliche Parkplätze an Otto-Konz-Brücke und Theresienstraße hinzu. Für e-Autos gibt es eine Ladestation. ein Leitsystem dirigiert direkt zu den Parkplätzen.

Kostenloser Bus-Shuttle

Vom Wohlgelegen über die Theresienwiese, Hauptbahnhof zum eingang innenstadt fahren kostenlose Shuttle-Busse. Vier Busse sind nach einem Bedarf im einsatz, darunter ein e-Bus. Kostenloser Schiff-Shuttle ein kostenloser Schiff-Shuttle verbindet den eingang Wohlgelegen mit dem Campuspark. zusätzlich ist die Anreise mit dem Personenschiff neckarbummler von Bad Wimpfen aus möglich.

Zusätzliche Stellplätze für Reisemobile

Reisemobile finden im Wertwiesenpark und auf der Theresienwiese jeweils 20 Parkplätze.

Baustelle A6

Die Bauarbeiten auf der A6 zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/ Rauenberg und dem Autobahnkreuz Weinsberg sind bis zum Beginn der Buga so weit fortgeschritten, dass die Fahrt nach Heilbronn von beiden Richtungen auf drei Spuren erfolgt. Ab ende Mai werden auch die Fahrspuren Richtung Mannheim und nürnberg komplett dreispurig befahrbar sein.

