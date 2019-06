× Erweitern ©WorldClubDome Stijn De Graue auf dem World Club Dome in Frankfurt

Premiere für die World Club Dome Cruise Edition vom 12.-16.8: Die Vibes des BigCityBeats WORLD CLUB DOME verlassen die Erde und feiern ihre Premiere im Weltall, auf der Internationalen Raumfahrtstation ISS.

Und dieses bisher noch nie dagewesene Ereignis wird direkt aus dem All übertragen – zu den rund 2.500 Passagieren auf dem Oberdeck des Kreuzfahrt-Luxusliners Norwegian Pearl, der als BigCityBeats Club-Hotel im Hafen von Ibiza ankert. Im Orbit spielt der ESA-Astronaut und zukünftige Kommandant Luca Parmitano aus Italien im August 2019 das erste DJ-Set im All! Die Gäste erleben via geplantem Livestream zwischen den Sets der Superstars, wie sich der BigCityBeats WORLD CLUB DOME zwischen dem Orbit und der BigCityBeats WORLD CLUB DOME Cruise Edition vereint – und das direkt vor der traumhaften Kulisse der Welthauptstadt der Club-Music: Ibiza. Sie sind die allerersten Zeitzeugen, die das erste DJ-Set aus dem Weltall erleben. Und kurz darauf wird die ganze Welt daran teilhaben.

Es war „nicht von dieser Welt”, was BigCityBeats-Gründer Bernd Breiter in der Commerzbank-Arena preisgab. Von einer „Welt”-Premiere kann hier schon gar nicht mehr die Rede sein, eher von einer „Weltall”-Premiere, wenn Luca Parmitano auf der ISS das erste DJ-Set im Space spielen wird. Nach Enthüllung der Ariane 5-Rakete folgte der Live-Auftritt der beiden ESA-Astronauten Matthias Maurer und André Kuipers, die über die spannende Zukunft der ESA berichten. Und dann die Message von Bernd Breiter über das erste Clubvorhaben im Weltraum.

Im Juli 2019 ist es so weit: Der italienische ESA-Astronaut Luca Parmitano macht sich auf den Weg von der Erde zur Internationalen Weltraumstation ISS. Natürlich nicht, ohne zuvor die Basics eines DJs erlernt zu haben. Deshalb fuhr das BigCityBeats-Team im Januar 2019 heimlich, still und leise in das Europäische Astronautenzentrum EAC Köln. In dieser Top-Secret-Mission wurde ein WORLD CLUB DOME DJ-Boost erstmals in das ESA Columbus-Modul eingebaut – mit dem Ziel des ersten DJ-Workshops für einen Astronauten. Hierzu bekam der 42-jährige Astronaut und künftige Kommandant Luca Parmitano einen Intensiv-Crashkurs von Bernd Breiter (CEO BCB) und BigCityBeats Resident-DJ Le Shuuk, der bereits selbst in der Schwerelosigkeit im BigCityBeats WORLD CLUB DOME Zero Gravity Club mit 50 Prominenten aufgelegt hat. Das finale Ziel im EAC Köln, Luca Parmitano für die ersten DJ-Tunes aus dem Weltall vorzubereiten. Die Vibes von 180.000 Menschen vom „größten Club der Welt“ in den wohl kleinsten „Club der Galaxie“.

©WorldClubDome Le Shuuk, Luca Parmitano, Bernd Breiter und Emmet Fletcher

„Ich hatte diesen Traum”, so Eventveranstalter Bernd Breiter, „den Traum, Clubs an ungewöhnlichen Orten zu bauen. Auf Kreuzfahrtschiffen, in Flugzeugen, auf Inseln, auf Bergen. Und ich hatte den Traum, die größten Stadien der Welt in die größten Clubs der Welt zu verwandeln”. Träume: realisiert. „Aber einen Wunsch hatte ich schon immer: Nämlich einen Club im All entstehen zu lassen.” Aus Bernd Breiters anfänglicher Idee einer irdischen „Space Edition” wird seine große Vision greifbar: Im August 2019 findet die „Space Edition” wortwörtlich statt. Im Weltall. Und getreu der Devise „The Sky is not the Limit” darf man gespannt sein, was BigCityBeats´ kreativem Mastermind als Nächstes einfällt.