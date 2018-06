Wer aufs Wasser blickt, ist glücklich!

× Erweitern Foto: Therme Erding Therme Erding Seesauna & Chalets

Wasser hat auf den Menschen seit jeher eine magische Anziehung: Grundsätzlich wird der Blick auf beruhigendes Wasser den Natureindrücken ohne See, Meer oder Fluss vorgezogen. Als Sinnbild für gute Lebensbedingungen steht das Leben bzw. der wertvolle Wohnsitz am Wasser: Die Saunawelt der THERME ERDING bietet ab sofort mit der Seesauna und den See-Chalets Aufenthaltsorte direkt am Wasser.

Der Saunasee, ein Erholungsgebiet am Rande der textilfreien Saunawelt (ab 16 Jahren) ist ganzjährig anziehend. Hier findet der Gast seit 6. Juni zwischen der Russischen Banja und dem Sandstrand die Seesauna sowie die First-Class-Suiten der See-Chalets. Unmittelbare Nähe zum Wasser ermöglichen große Glas-Elemente sowie »schwebende« Seeterrassen. Wer hier aufs beruhigende Wasser blickt, ist garantiert glücklich!

Therme Erding Seesauna

Schwitzen am Wasser – ein sinnliches Vergnügen

Die Aufguss-Seesauna vermittelt das Gefühl direkt auf dem See zu saunieren. Eine große Glasfläche lässt viel Tageslicht und Sonne in den ovalen Saunaraum. Wie in einem Theater sind die Sitz- bzw. Liegeflächen zur Seebühne hin ausgerichtet. 10 bis 20 Minuten kann der Aufenthalt in der ca. 70 °C warmen Seesauna dauern. Ein individueller Saunagang oder eigens für diese Attraktion in Kooperation mit Klassik Radio produzierte Hör-Erlebnisse stehen hierbei zur Auswahl. Wasser-Assoziationen werden in einer ca. 12-minütigen Tiefenentspannung hervorgerufen und helfen Ballast abzulegen. Die Duftreise, gepaart mit einem ätherischen Aroma-Aufguss, regt die individuelle Vorstellungskraft des Saunagastes an und lässt neue Energie fließen.

Ein belebendes Ingwerwasser von Alfons Schuhbeck rundet die Sinneserfahrung ab. Klangschalenaufgüsse ergänzen zudem das kostenlose Saunaprogramm. Im Anschluss an den Saunagang lädt das Panoramadeck auf dem Flachdach der Sauna zum Abkühlen unter freiem Himmel ein.

Eckdaten Seesauna:

Investitionsvolumen: ca. 620.000 Euro

Material: 75 qm Glasfront, 90 m Laufmeter Holzbänke, 338t Beton, 5t Stahl

Personenzahl: 120 bis 150 Personen

Therme Erding See-Charlets

Logieren am Wasser – ein einmaliges Spa-Erlebnis

Der rustikale Zirbenholz-Blockhausstil der See-Chalets wird durch grosse Panoramafenster und in den See hinein reichenden Seeterrassen ergänzt. Insgesamt sechs buchbare Suiten ermöglichen mit jeweils ca. 50 qm Relax-Fläche viel Raum zum Ausruhen. Die eigene, »schwimmende« Terrasse ist das Besondere: Neben den Sonnenliegen glitzern Fische im See, es plätschert leise, die Seele ruht und das »Leben am Wasser« ist einfach nur schön. Einen ganzen Tag lang kann man mit seiner Begleitperson in der Bären-, Rentier- oder Hirsch-Suite zwischen dem Saunieren verweilen und Champagner mit Früchten genießen. Die First-Class-Suiten des ROYAL DAY SPA Lounge & Dreams sind seit Juni buchbar. Die Kombination aus See-Location, hochwertiger Raumausstattung und der Möglichkeit 27 Sauna- und Wellnessattraktionen nutzen zu können, ist der neue Maßstab im Luxus-Spa-Bereich.

Eckdaten See-Chalets:

Investitionsvolumen: ca. 488.000 Euro (413.000 Euro Bau + 75.000 Euro Ausstattung)

Material: 80 massive Zirbenholzstämme pro Suite max. Stammlänge bis 9,30 m

Raumdaten: Zwei Suiten pro See-Chalet, Raumhöhe 4m, Raumgröße 50 qm pro Suite mit Terrasse

Personenzahl: 2 Personen pro Suite