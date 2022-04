ZEAG Energie AG – neue e-CarSharing-Station

Lauffen am Neckar hat eine neue e-CarSharing-Station. Auf dem verkehrsgünstig gelegenen Park & Ride-Parkplatz in der Bahnhofstraße kann die von der ZEAG Energie AG in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Lauffen am Neckar aufgestellte ­Station ab sofort genutzt werden.

Das Ziel der neuen e-CarSharing-Station sei es, das Mobilitätskonzept der Stadt Lauffen zu ergänzen, wie Franc Schütz, Vorstand der ZEAG Energie AG Heilbronn, erklärt: »Auf diese Weise wollen wir eine lückenlose wie emissionsfreie Mobilität für die Nutzer garantieren.« Dazu trage der Standort in der Bahnhofstraße entscheidend bei: »Man steigt aus dem Zug aus und kann von da aus direkt mit einem unserer e-Autos weiterfahren«, so Schütz. Mit dem Carsharing habe man ein wichtiges Element für eine durchgehende Mobilitätskette zwischen Bahn, ÖPNV und Individualverkehr geschaffen. Zu diesem Zweck betreibt der Energiedienstleister auch in Heilbronn bereits insgesamt 21 E-Fahrzeuge sowie jeweils ein E-Fahrzeug in den Gemeinden Neckarwestheim und Untergruppenbach, die auch von Mitarbeitern der Gemeinden gebucht werden können.

Frieder Schuh, Geschäftsführer der Stadtwerke Lauffen freut sich: »Mit der neuen Ladesäule können wir gleich mehrere Vorteile miteinander verbinden: Wir tragen dazu bei, die emissionsfreie Mobilität in Lauffen voranzutreiben, bieten unseren Elektroautoaffinen Bürgerinnen und Bürgern eine bequem erreichbare Lademöglichkeit und haben gleichzeitig einen attraktiven Standort, der eine durchgehende Mobilitätskette zwischen der Bahn, dem ÖPNV am Bahnhof und einem klimafreundlichen Individualfahrzeug ermöglicht.« Die Stadtwerke betreiben bereits seit vielen Jahren die P+R Anlage am Lauffener Bahnhof und ergänzen nun mit dem ersten Carsharing-Fahrzeug ihr Angebot.

Der Bürgermeister der Stadt Lauffen am Neckar, Klaus-Peter Waldenberger erklärt: „Unsere Stadt ergänzt damit nicht nur die bereits bestehende Ladeinfrastruktur der Stadt, sondern fügt durch den attraktiven Standort auf dem Park & Ride-Parkplatz am Bahnhof mit dem Sharing-Fahrzeug genau den Baustein hinzu, den es braucht, um klimafreundlich ganz individuell direkt bis zum Wunschziel zu gelangen.« Man merkt, so Waldenberger, dass das Interesse an CarSharing und e-Mobilität in der Bevölkerung ansteige, entsprechend sei er gespannt darauf, wie das Angebot angenommen wird.

Innerhalb des ZEAG-Ladenetzes lässt sich bei Nutzung des CarSharing-Angebots auch Strom nachladen, ohne dass für den Nutzer zusätzliche Kosten anfallen. In und um Heilbronn betreibt die ZEAG bereits 171 öffentliche Ladepunkte an 56 Standorten. Auch alle anderen Fahrerinnen und -fahrer von Elektroautos können in Lauffen am Neckar (Zwischen-)Station machen, um am P+R Parkplatz in der Bahnhofstraße die Reichweite ihrer Fahrzeuge zu erhöhen oder um Erledigungen zu tätigen und gleichzeitig ihr Auto zu laden. Die ZEAG möchte einen zusätzlichen Anreiz zum umweltfreundlichen Fahren bieten und bringt passend zum neuen e-Carsharing-Standort in Lauffen eine Aktion an den Start, bei der sich die Nutzer, die sich bis zum 31.05.2022 registrieren, Fahrtguthaben in Höhe von 39 Euro mittels eines Rabattcodes sichern können.

