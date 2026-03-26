24. Heilbronner Trollinger Marathon (9. & 10.5.26)

Am 10. Mai geht der Heilbronner Trollinger Marathon in seine 24. Runde. Auch in diesem Jahr stellen sich über 8.000 ­Läuferinnen und Läufer der ­Herausforderung, die abwechslungsreichen und anspruchsvollen Strecken zu meistern.

Was diesen Lauf so besonders macht? Die einzigartige Verbindung von sportlicher Herausforderung, familiärer Atmosphäre und einer der schönsten Weinlandschaften Süddeutschlands. Ob Marathon, Halbmarathon, 10km-Lauf, Walking 8,7km oder Zehnteleslauf: Der Trollinger Marathon bietet für alle Leistungsniveaus und Altersgruppen ein unvergessliches Lauferlebnis.

Die Marathonstrecke ist ein echtes Highlight für Natur- und Genussliebhaber: Sie führt durch malerische Rebhänge, vorbei an blühenden Feldern und durch idyllische Weinorte. Der Rundkurs durch die traditionsreichen Weinbaugemeinden Flein, Talheim, Lauffen am Neckar, Brackenheim und Nordheim bietet nicht nur sportliche Abwechslung, sondern auch zahlreiche landschaftliche Reize. Wer hier läuft, genießt nicht nur die Bewegung, sondern auch das einzigartige Flair einer Region, in der Weinbau und Gastfreundschaft tief verwurzelt sind.

Auch der Nachwuchs kommt nicht zu kurz: Bei den beliebten Kinderläufen (die bereits am Samstag stattfinden) können sich die jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer sportlich austoben – mit jeder Menge Spaß und Unterstützung durch Fans. Und dem Zieleinlauf im Heilbronner Frankenstadion wie bei den Großen. Als Allererstes gehen dieses Jahr aber die etwas älteren Semester auf die Strecke: beim Rollatoren-Trolli am Samstag bewegen sich Menschen mit Rollator ganz ohne Zeitdruck eine Runde auf der 400-Meter-Bahn. Und feuern danach dann den Nachwuchs an.

24. Trollinger Marathon

Sa. 9. (Rollatoren-Trolli ab 14 Uhr, Kinder-/Jugendläufe ab 15 Uhr) und So. 10. Mai, ab 8:30 Uhr

Start auf der Badstraße beim Frankenstadion Heilbronn

www.trollinger-marathon.de