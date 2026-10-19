Die Fußballwelt blickt bald auf London. France Football hat am 8. September seine 30-köpfige Ballon-d'Or-Shortlist bekannt gegeben, und zum ersten Mal verlässt die Zeremonie Paris und zieht am 26. Oktober nach London um. Alle besten Spieler der Welt an einem Ort, alle mit dem Blick auf eine einzige Auszeichnung.

Eine Saison, die sowohl von der Weltmeisterschaft als auch von der Champions League geprägt wurde, hat eine der unvorhersehbarsten Abstimmungen seit Jahren hervorgebracht. Für die Fans des FC Bayern dreht sich die Geschichte jedoch um eine einzige Frage: ob Harry Kane die Trophäe endlich nach München holt. Da der Preis in den vergangenen Jahren so stark von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo dominiert wurde und beide sich nun dem Karriereende nähern, ist daraus ein wirklich offenes Rennen geworden.

Kanes Argumente für München

Kane geht mit einem Double aus Bundesliga und DFB-Pokal in die Abstimmung, gekrönt vom Europäischen Goldenen Schuh für die meisten Tore aller Stürmer auf dem Kontinent. Seit Karl-Heinz Rummenigge, der die Auszeichnung 1981 gewann, hat kein Bayern-Spieler mehr den Ballon d'Or gewonnen, und die Wählerinnen und Wähler neigen dazu, ein derart umfassendes nationales Double zu belohnen.

Das Ausscheiden Englands im Halbfinale der Weltmeisterschaft ist der einzige Makel in einem ansonsten makellosen Jahr, dürfte aber kaum schwerer wiegen als das, was er Woche für Woche in Deutschland geleistet hat. Seit einem Vierteljahrhundert hat kein englischer Spieler die Auszeichnung mehr gewonnen. Kane steht nun gut da, das zu ändern.

Mbappé und Yamal halten es zum Dreikampf

Kylian Mbappés Argumente beruhen eher auf individueller Klasse als auf Teamerfolgen. Er beendete die Champions League als Torschützenkönig mit 15 Treffern in 11 Spielen für Real Madrid, obwohl die Mannschaft selbst im Viertelfinale gegen den FC Bayern München ausschied. Mit Frankreich hielt sein Torabschluss Les Bleus bis tief in die K.-o.-Runde der Weltmeisterschaft im Rennen, ehe die Reise im Halbfinale gegen Spanien endete. Es ist eine Bilanz, die auf persönlicher Leistung in zwei Wettbewerben beruht statt auf einer einzelnen Trophäe, und das könnte für Wählerinnen und Wähler reichen, die Beständigkeit über Teamerfolg stellen.

Lamine Yamal bringt die vollständigste Bilanz aller Kandidaten mit: einen Meistertitel in La Liga, die Auszeichnung als Spaniens Spieler der Saison und eine Weltmeistermedaille mit Spanien. Mit neunzehn Jahren wäre er der jüngste Ballon-d'Or-Gewinner der Geschichte der Auszeichnung – eine Erzählung, zu der Wählerinnen und Wähler bei derart starken Zahlen schon früher tendiert haben.

Die Wettmärkte sehen Kane derzeit knapp vor den beiden anderen. NEO.bet gehört zu den Buchmachern, die ihn als knappen Favoriten führen. Deutsche Fußballfans, die Kane gute Chancen auf den Gewinn der Trophäe einräumen, können einen der staatlich regulierten Anbieter nutzen. Mit einer Lizenz der deutschen Glücksspielbehörde GGL ist der Neobet promo code für Neukunden rechtzeitig vor der Zeremonie aktiv. Der Abstand ist knapp genug, dass jeder der drei London durchaus als Sieger verlassen könnte.