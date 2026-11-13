Champions-League-Hoffnung und Bundesliga-Schwächen: Eine Zwischenbilanz der bisherigen Saison des VfB Stuttgart

Während mehrere VfB-Spieler zu ihren Nationalmannschaften gereist sind, bietet die zweiwöchige Pause im Vereinsfußball den anderen die Gelegenheit, nach dem intensiven Saisonstart durchzuatmen. Für die Mannschaft von Sebastian Hoeneß war die Spielzeit bislang kein Desaster, doch es fühlt sich an, als sei vor allem bei den Ergebnissen noch Luft nach oben.

Das gilt sowohl für die Bundesliga als auch für die Champions League. Nach der Pause stehen für die Roten in beiden Wettbewerben wichtige Phasen an, und sie müssen sich steigern, wenn sie mit der Konkurrenz Schritt halten wollen.

Defensive Schwächen kosten Stuttgart in der Bundesliga Punkte

Die Siege gegen Leverkusen und Werder Bremen in den beiden letzten Bundesliga-Spielen vor der Länderspielpause haben die Stimmung im Kader spürbar gehoben. Dennoch steht Stuttgart weiterhin nur auf Rang acht und muss noch einiges aufholen, um die aktuellen Top-vier-Klubs einzufangen.

Schwer getan hat sich das Team in den ersten neun Saisonspielen vor allem in der Defensive. Dennis Seimen blieb nur zweimal ohne Gegentor, und mit 20,7 Expected Goals gegen sich hat Stuttgart die zweithöchsten Werte der Liga zugelassen. Das hat in Partien wie den Niederlagen gegen den HSV und Gladbach Punkte gekostet: In beiden Spielen hatte der VfB mindestens 66 Prozent Ballbesitz, scheiterte aber an Abwehrfehlern und mangelnder Chancenverwertung.

Diese Bilanz wird auch im Rennen um die Champions-League-Qualifikation zum Problem. Nach der Länderspielpause warten Schalke, Frankfurt und Elversberg, und Stuttgarts Abwehr muss in diesen Spielen dringend stabiler stehen, damit der Rückstand auf die Top vier nicht weiter wächst.

Ermutigendere Ergebnisse in der Champions League

Während die Bundesliga-Resultate zwischendurch zu wünschen übrig ließen, waren die Auftritte in der Champions League zumindest vielversprechender. Die Schwaben gewannen erwartungsgemäß gegen Viking und Slovan und holten anschließend gegen Atlético Madrid einen verdienten Punkt, bei dem die Gastgeber ohne die Leistung von Jan Oblak womöglich sogar mehr herausgeholt hätten.

Mit dem 0:2 gegen Galatasaray war die Ligaphase zur Hälfte absolviert. Stuttgart steht bei sieben Punkten und liegt auf Kurs für einen Platz unter den ersten 24, der entweder das Achtelfinale oder die Play-offs der K.-o.-Runde bedeuten würde. Allerdings wartet nun eine schwere Aufgabe gegen Inter Mailand.

Der durchwachsene Start der Italiener mit zwei Niederlagen und zwei Siegen macht eine Überraschung des VfB am 25. November zu einem realistischen Szenario. Das ist vor allem für alle interessant, die über eine Wette auf den Außenseiter nachdenken: Die Quoten auf den Underdog fallen höher aus, und Willkommensangebote wie der Sportwetten.de Bonus sind mitunter an Mindestquoten geknüpft, die der Ratgeber erklärt.

Ein Sieg gegen Inter würde Stuttgart dem Einzug in die nächste Runde einen großen Schritt näherbringen, doch auch ohne Erfolg wäre es keine Katastrophe. Mit den lösbaren Aufgaben gegen Lille, Club Brügge und PSV endet die Ligaphase, und sie bieten dem VfB die Chance, nicht nur international zu überzeugen, sondern auch Selbstvertrauen für die Bundesliga zu tanken.