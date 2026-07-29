Finaletappe – Lidl Deutschland Tour in Heilbronn (23.8.26)

Am 23. August steht Heilbronn erneut ganz im Zeichen des Radsports. Die Lidl Deutschland Tour feiert ihr großes Finale hier am Neckar. Heilbronn begrüßt aber nicht nur die Profis, sondern auch den Nachwuchs: Junge Talente präsentieren sich bei der LichtBlick Newcomer Tour. Darüber hinaus kommen Hobbyradsportlerinnen und -radsportler bei der ADAC Cycling Tour auf ihre Kosten, während die jüngsten Radsportfans bei der kinder Joy of Moving mini tour mit Laufradrennen, Fahrrad-Erlebniswelt und Bike Parade begeistert werden. Ergänzt wird das Programm durch die Expo Tour, die mit Attraktionen, Testmöglichkeiten und Mitmachangeboten für einen erlebnisreichen Tag sorgt.

So. 23. August, 10 bis 18 Uhr, verschiedene Veranstaltungsorte, Heilbronn, www.deutschland-tour.com/de