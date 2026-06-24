Frießinger BW OPEN 2026: Speedclimbing in Bad Wimpfen (18. & 19.7.26)

Top-Athletinnen und Athleten messen sich auch in diesem Jahr wieder vor historischer Kulisse in Bad Wimpfen am Blauen Turm. Zum dritten Mal heißt es in der Stauferstadt »On your Marks« bevor die Speedclimber die 17 Meter hohe, international genormte Wand in atemberaubender Geschwindigkeit hinauf rasen. Fünf Grad Überhang nach außen und eine äußerst schwierige Grifffolgen sind für die Weltelite kein Hindernis, um den Buzzer ganz oben in 5 Sekunden bei den besten Männern und in knapp 7 Sekunden bei den besten Damen zu erreichen. Dabei ist nicht nur bei den Starterinnen und Startern sondern auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern für prickelnde Spannung gesorgt. Denn es heißt immer Frau gegen Frau oder Mann gegen Mann und nur die oder der Beste kommen eine Runde weiter.

Es ist die ganz besondere Atmosphäre dieses Wettkampfes, der nicht nur die vielen zuschauenden Gäste, sondern auch die Sportlerinnen und Sportler immer wieder zu den Frießinger BW Open nach Bad Wimpfen zieht. »So eine Speedclimbing-Location gibt es sonst nirgendwo auf der Welt«, bestätigen vor allem die internationalen Athleten immer wieder. Der Kletterturm, weltweit genormt, zwischen dem Blauen Turm und den Fachwerkhäusern fasziniert immer wieder. Hinzu kommt die äußerst familiäre Atmosphäre, die besonders gastfreundliche Unterbringung im Hotel Neues Tor, und die Herzlichkeit, mit der die Athletinnen und Athleten von den Bad Wimpfenern und deren Gästen aufgenommen werden. Hinzu kommt die routinierte sportliche Betreuung durch das DAV Schiedsrichterteam und die vielen helfenden Hände des DAV Sektion Heilbronn. An beiden Tagen locken die Küchen der Bollwerk Lounge und des Hotels Neues Tor mit kulinarischen Genüssen. Und für die kleinen Kletterer steht der Kinder-Kletterturm bereit.

Frießinger BW OPEN 2026

Sa. 18. & So. 19. Juli, Blauer Turm, Bad Wimpfen

www.speedclimbing-bw.de

Programm:

Sa. 18. Juli:

11 Uhr U15 Wettkampf

16 Uhr Practice & ­Qualifikation

ab 19:30 Uhr Finalläufe Frauen und Männer International

So. 19. Juli:

9 Uhr Süddeutsche Meisterschaften Frauen & Männer

13:30 Uhr Siegerehrung ­Süddeutsche Meisterschaft

14 Uhr Sponsorencup

16 Uhr Jedermann - Klettern