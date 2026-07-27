German Open Championships, 11. bis 15.08.26

Fünf Tage lang steht Stuttgart ganz im Zeichen des internationalen Tanzsports: Vom 11. bis 15. August finden zum 21. Mal die German Open Championships (GOC) statt. Das weltweit größte Tanzturnier blickt bereits auf eine lange Tradition zurück. Seit 2004 ist Stuttgart Gastgeber dieser Veranstaltung, bei der Amateure und Professionals aller Altersklassen gemeinsam antreten. Insgesamt stehen 62 Turniere in den Bereichen Standard und Latein auf dem Programm. Höhepunkte sind die WDSF GrandSlams der Amateure sowie mehrere Weltmeisterschaften, darunter Boogie-Woogie. Erwartet werden erneut mehr als 2.500 Tanzpaare aus über 50 Nationen.

German Open Championships, Di. 11. bis Sa. 15. August, täglich ab 9 Uhr, Liederhalle, Stuttgart, www.goc-stuttgart.de