Konzerte, Surfen und Palmen-Feeling für die ganze Familie in der Thermen & Badewelt Sinsheim

Der Sommer kündigt sich an – mit langen Abenden, warmen Temperaturen und der Frage, wie die freie Zeit am besten genutzt werden kann. Zum Beispiel beim Thermensommer in der Thermen & Badewelt Sinsheim. Zwischen Juni und September stehen Open-Air-Konzerte, ein zweitägiges Sommerfest, Surfen auf der künstlichen Welle sowie Angebote für Familien auf dem Programm. Der Außenbereich wird in den Sommermonaten regelmäßig zur Open-Air-Bühne. Bei den »Pool Beats« sorgen DJs für entspannte Sounds im Außenpool, während die Sommer-Konzerte im Juni und August Live-Musik mit besonderer Kulisse verbinden. Ein zentraler Termin: der Sommernachtstraum am 24. und 25. Juli. Beim großen Sommerfest unter Palmen spannt sich der musikalische Bogen von DJ-Beats am Nachmittag bis zur Live-Band in den lauen Abendstunden. Zwei Tage voller Sommerstimmung, Live-Musik und purem Urlaubsgefühl in der Heimat. Für alle, die das Meer nicht vor der Tür haben, bringt der Sommer die Wellen nach Sinsheim: Ab dem 19. Juni starten die Surf Days am Paradise Beach. Bis zum 13. September lädt die Surfstation zu großem Sommer-Spaß ein – für alle, vom Anfänger und ersten Versuchen auf der künstlichen Welle bis hin zum Profi, der das Surffeeling vor der Haustür erleben möchte. Zwischen dem 27. Juni und 13. September öffnet das Palmenparadies und der Paradise Beach für die ganze Familie. Während Erwachsene zur Ruhe kommen und entspannen, erleben Kinder Spiel, Spaß und Abenteuer bei Mitmach-Aktionen, wie DIY-Basteln oder Aqua-Animationen im Wasser.

Alle Infos und Buchungen rund um den Thermensommer gibt es in der BLUPHORIA-App oder auf www.badewelt-sinsheim.de.