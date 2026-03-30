Kunsteisbahn der SWLB: Ab Ostern ist wieder Ninja-Action angesagt

Am Ostern öffnet in der seit Mitte März geschlossenen Kunsteisbahn der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) wieder der beliebte Ninja-Parcours: Der rund 1200 Quadratmeter große Indoor-Spielplatz verspricht mit Hüpfen, Springen und Klettern den Sommer über Spaß für jede Altersklasse.

Los geht es am Ostersamstag mit den zwei üblichen Wochenend- und Feiertagszeitfenstern von 9-13 sowie von 14-18 Uhr. Diese Zeiten werden über die gesamten Osterferien hinweg bis 12. April beibehalten. Danach gibt es von Dienstag bis Freitag nur das Nachmittagsangebot, montags ist Ruhetag. „Nachdem wir zur letzten Saison nochmal an unserem Konzept gefeilt hatten, ist es nun ausgereift – was sich auch am hohen Besucherzuspruch gezeigt hat“, so der bei der SWLB für die Kunsteisbahn zuständige Abteilungsleiter Waldemar Fehr. Weshalb es zu dieser Saison keine großen Veränderungen am Angebot, den Zeiten oder den Eintrittspreisen gibt: Letztere liegen weiterhin zwischen fünf und acht Euro pro Person, zusätzlich gibt es einen Familientarif, der an den Wochenenden für 22 Euro zwei Erwachsenen und zwei Kindern Einlass bietet. Aufgrund des hohen Zuspruchs rät Fehr Besuchern allerdings dringend dazu, vorab E-Tickets zu erwerben: „Nur diese garantieren den Einlass sowohl zum Beginn als auch später im gewählten Zeitfenster, an der Tageskasse vor Ort werden nur noch Restkarten ausgegeben – und die können schnell vergriffen sein.“

Auch mit der abgeschlossenen Eislaufsaison zeigt sich Fehr hochzufrieden: „Die seit Jahren steigenden Zahlen haben weiter zugenommen, in der Saison 2025/2026 konnten wir einen neuen Rekord von rund 90.000 Besuchern verzeichnen.“ Wobei die Kartenverkäufe klar zeigen, dass das Eislaufen immer mehr zum Familienvergnügen wird. Was sich auch an anderer Stelle widerspiegelt: „Währen der Schlittschuhverleih leicht rückläufig war, haben wir über den Shop in unserer Eishalle deutlich mehr Schlittschuhe verkauft als in den Jahren zuvor“, so Fehr. Dies zeige, dass immer mehr Familien den Sport für sich entdecken und auch planen, ihn längerfristig weiter zu verfolgen.

Was voraussichtlich ab dem 9. Oktober wieder möglich sein wird – bis dahin ist aber bis mindestens Ende August erstmal Ninja-Action angesagt. „Genau können wir das im Moment leider noch nicht sagen. Wir sind aber bemüht, die Schließzeit so kurz wie möglich zu halten“, verspricht Fehr. Infos zu den Öffnungszeiten und Tarifen des Parcours gibt es im Internet unter www.swlb.de/ninja.