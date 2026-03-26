Salzbergwerk Bad Friedrichshall: Eintauchen und Erleben – die Welt des »weißen Goldes«

Das Besucherbergwerk in Bad Friedrichshall ist das perfekte Ausflugsziel für Groß und Klein bei jedem Wetter. Die besondere Atmosphäre und unvorstellbaren Dimensionen in 180 Meter Tiefe laden zum Verweilen und Herunterkommen ein. Ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis. Aus Hektik und Licht des Alltags tauchen Besucher nach rund 30 Sekunden Fahrt mit einem Förderkorb in die 200 Millionen Jahre alte Welt des Salzes ein. An einst realen Abbaustätten kann man die vielfältige Geschichte des Salzes und die sich im Lauf der Jahrzehnte wechselnde Abbautechnik erleben. Mit interessanten Filmen und Präsentationen erfahren Besucher allerlei Wissenswertes über die Salzentstehung, können interaktiv Experimente durchführen oder eine effektvolle Schausprengung selbst auslösen. Beeindruckend sind eindrucksvoll inszenierte Licht- und Laserinstallationen sowie der grandiose Kuppelsaal mit seinen Reliefs im Salz. Auf der rund 40 Meter langen Rutsche kommt auch der Spaß nicht zu kurz.

Öffnungszeiten: Das Besucherbergwerk hat nicht täglich geöffnet! Besuchereinfahrten finden vom 1. Mai bis 3. Oktober an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 9:30 Uhr bis 15:30 Uhr (letzte Einfahrt) statt, zusätzlich ist vom 3. bis 24. Juli 2026 auch freitags geöffnet.

Salzbergwerk Bad Friedrichshall, Eröffnung am Fr. 1. Mai, Bergrat-Bilfinger-Straße 1, 74177 Bad Friedrichshall

Weitere Infos unter www.salzwelt.de