Sportjahr 2025 in Stuttgart endet mit Höhepunkten

Der Dezember 2025 bringt für die Sportfans in Stuttgart viele spannende Momente. Die Stimmung in der Stadt ist kurz vor Weihnachten positiv, besonders wegen der starken Leistungen der lokalen Mannschaften. Während sich einige Teams auf eine kurze Winterpause vorbereiten, kämpfen andere noch um wichtige Punkte. Fußball, Handball und Volleyball stehen dabei im Mittelpunkt des Interesses.

VfB Stuttgart zeigt Stärke in Bundesliga und Europa

Der VfB Stuttgart hat in den letzten Wochen beeindruckende Leistungen gezeigt. In der Bundesliga gelang der Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß ein klarer 4:0-Auswärtssieg gegen Werder Bremen. Besonders Jamie Leweling war in Topform und an drei Toren direkt beteiligt. Dieser Sieg gibt dem Team viel Selbstvertrauen für das letzte Heimspiel des Jahres gegen die TSG Hoffenheim. Ein weiterer Erfolg würde den VfB in der oberen Tabellenhälfte festigen.

Auch international läuft es für die Schwaben sehr gut. In der UEFA Europa League gewannen sie souverän mit 4:1 gegen Maccabi Tel Aviv. Mit nun zwölf Punkten überwintert der VfB auf einem aussichtsreichen Platz und hat gute Chancen, die nächste Runde direkt zu erreichen. Es gibt aber auch Personalnews: Bilal El Khannouss ist bereits zur marokkanischen Nationalmannschaft gereist, um am Afrika-Cup teilzunehmen. Außerdem gibt es Veränderungen im Aufsichtsrat, wo Vertreter von Porsche und Mercedes-Benz im neuen Jahr frische Impulse setzen werden.

Volleyballerinnen dominieren und Blick auf 2026

Nicht nur im Fußball gibt es Grund zum Jubeln. Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart spielen eine überragende Saison. Sie führen die Tabelle der Bundesliga an und haben zuletzt klare 3:0-Siege gegen Wiesbaden und Suhl eingefahren. Das Team bleibt in der Liga weiterhin ungeschlagen. Ein großes Highlight wirft bereits seine Schatten voraus: Stuttgart hat sich für das DVV-Pokalfinale qualifiziert. Dieses findet im Februar 2026 in der SAP Arena in Mannheim statt. Dort treffen sie erneut auf den VfB Suhl und wollen den sechsten Pokalsieg der Vereinsgeschichte holen.

Beim Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart ist die Lage etwas schwieriger. Zuletzt gab es Niederlagen gegen Kiel und Hannover-Burgdorf. Trotzdem plant der Verein langfristig. Die Verträge mit Leistungsträgern wie Torben Matzken wurden vorzeitig verlängert. Das zeigt, dass der Verein auch 2026 auf Kontinuität setzt.

Das Sportjahr 2026 verspricht generell viel Action für Stuttgart. Neben dem Pokalfinale im Volleyball freuen sich die Fans auf den Porsche Tennis Grand Prix im April und den beliebten Stuttgart-Lauf im Mai. Auch die BOSS Open am Weissenhof werden im Juni wieder Weltklasse-Tennis bieten. Die Weichen für ein spannendes neues Jahr sind also gestellt.